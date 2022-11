Daniele Marantelli: “Ci siamo incontrati a Radio Varese e siamo diventati amici veri”

«Un amico vero, una persona onesta, di grande fantasia e coraggio. Ho condiviso oltre 30 anni di carriera politica e ci lega una forte amicizia. Non riesco ancora a parlare al passato, sono frastornato e ancora non voglio crederci».

Daniele Marantelli, esponente di spicco della sinistra, è stato molto amico di Roberto Maroni. Una coppia inedita, divisa dalla politica ma unita da tanti interessi a cominciare dal legame stretto con il territorio fino alla passione per il calcio e il tifo per il Milan: « Uno dei pochissimi che ho accolto in casa mia».

«La prima volta che l’ho incontrato era a Radio Varese. Poi ci siamo ritrovati su fronti opposti in Consiglio Comunale e poi a Roma, in Parlamento. Ricordo ancora quando andati a trovarlo a Palazzo Chigi: lui era Ministro dell’Interno e io appena un segretario provinciale del PCI. Mi fermarono all’ingresso e lui venne fuori: ai giornalisti che lo incalzavano disse: “Non parlo di politica, sono qui con il mio amico Daniele“».

Marantelli ricorda i giorni bui dello strappo deciso da Bossi nel governo Berlusconi: « Maroni lesse un intervento in Parlamento e poi se ne andò. Conservo ancora quello scritto in stampatello, fu un momento difficile per lui e venne isolato. Bobo era così, soprattutto onesto intellettualmente, schietto, aperto, uno con cui potevi discutere perchè sapevi esattamente quale fosse la posizione. Cose che oggi, nell’età dei trasformismi, sembrano impossibili».

Daniele Marantelli ha visto il suo amico Bobo un mese fa: « Si vedeva che soffriva ma lui, come al solito, cercava di sdrammatizzare. Sono felice che la sua famiglia, la moglie e i figli, gli siano rimasti accanto sino all’ultimo. Spero che non abbia sofferto troppo, che la medicina gli abbia consentito di vivere fino all’ultimo respiro con dignità».