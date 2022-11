Leoni: “Una giornata triste, abbiamo condiviso tanta strada politica”

«E’ un giorno triste: abbiamo condiviso tanta strada politica assieme, ed ora è un momentaccio. Lo ricorderò con una preghiera». Questa è la prima reazione di Giuseppe Leoni, uno dei fondatori della Lega Nord, che si dice “architetto prestato alla politica” ma ancora ora è una delle figure storiche di spicco del movimento, alla notizia della morte di Roberto Maroni.

Maroni, lui, l’ha visto arrivare in Lega: «È arrivato dopo di me, l’ho portato io in consiglio comunale – spiega – La verità è che io volevo fortemente fare l’architetto, lui voleva fortemente fare il politico. Gliene ho dato lo spazio».

Leoni e Maroni hanno condiviso anche l’esperienza romana: «A Roma è arrivato una legislatura dopo di me, abbiamo fatto un tratto di strada assieme, e ha ricoperto grandi incarichi».

Oggi però: «Non vorrei dilungarmi: è una giornata triste, è solo il momento del ricordo».