Davide Caffoni è sempre il re del Rally 2 Laghi e dell’Ossola

Pronostico rispettato al Rally 2 Laghi e dell’Ossola disputato domenica 20 novembre. Per la sesta volta in otto edizioni, il “re” della gara è Davide Caffoni, il pilota locale che è sempre grande protagonista sulle strade di casa e che non ha lasciato spazio ai rivali.

Il 45enne Caffoni, con accanto il fidatissimo Massimo Minazzi a bordo di una Skoda Fabia R5, ha vinto tutte le sei prove speciali in calendario, chiudendo la gara con un vantaggio di 20″3 su un altro grande protagonista dei rally piemontesi, Fabrizio Margaroli (con Andrea Dresti) sempre su una vettura ceca. Podio completato da un altro dei piloti più attesi, l’ex campione svizzero Gregoire Hotz (con Pietro Ravasi) a 32″4 mentre al quarto posto si è piazzato l’eccellente Barsanofio Re con Monica Luca: l’esperto pilota valcuviano era l’unico a non avere una Fabia tra le vetture R5 e ha portato la sua Volkswagen Polo a ridosso del podio davanti a Laurini e Comparoli.

Nella top ten spicca anche il piazzamento di Damiano De Tommaso: il vicecampione italiano ha nobilitato la gara di Baveno partecipando con una vettura di classe Rally4 – quindi meno performante delle migliori – e ha centrato l’obiettivo di chiudere tra i primi dieci. Nono posto per l’isprese su Renault Clio navigato da Manuel Del Santo e vittoria di classe, seppure sudata perché il nebbiunese Riccardo Tondina (Peugeot 208) lo ha tallonato da vicino chiudendo a una decina di secondi di distacco.

Nelle altre classi, bella prova del malnatese Giò Dipalma che ha chiuso 12° su una Toyota Yaris 4×4 che potrebbe diventare la sua vettura per il 2023; subito alle sue spalle il vincitore di N4, Stefano Serini, su Mitsubishi Lancer Evo. Igor Iani (Clio Rs) ha centrato la vittoria tra le Rally5; Lavarini (sempre Clio Rs) ha capeggiato la classe N3 mentre Nicolini (Clio) la R3. Tra le piccole N2 invece fa centro Volonté su Peugeot 106 e infine tra le A5 successo per Maurizio Cerruti su Mg Zr.