Finisce la terza edizione “Della natura e dell’Arte“ a Busto Arsizio

Terminerà sabato 5 novembre la terza edizione della rassegna “Della natura e dell’Arte“ che, a partire dal 18 settembre per più di un mese, ha presentato con un percorso artistico e culturale proposto in diverse sedi e strutturato in 5 mostre e 5 incontri di approfondimento, portando all’attenzione del pubblico la questione uomo/ambiente. Il finissage dell’intera rassegna sarà l’occasione per partecipare alla performance di due giovani talenti a confronto ognuno con il proprio linguaggio artistico sul tema della natura e dell’ambiente. Caterina Costa, presente nell’ambito della rassegna con la mostra Come foglie al vento, disegnerà uno dei suoi personaggi seguendo le note della musica di Fabrizio Buzzi, giovane contrabbassista, secondo classificato nel 2022 all’ottava edizione del Concorso internazionale Bottesini.

Biografie

Caterina Costa Caterina Costa, conosciuta anche con il nome d’arte Cheit.jpg, è una giovane illustratrice e fumettista di 22 anni. Laureata in Illustrazione e animazione, la sua specialità è il fumetto: le sue storie parlano spesso di esperienze personali e si incentrano sul tema della salute mentale. Il suo stile è in continua evoluzione e il suo obiettivo è quello di farci sentire meno soli, parlando delle emozioni, anche quelle più imbarazzanti, in modo sincero e trasparente, con sensibilità e dolcezza.

Fabrizio Buzzi Fabrizio nasce a Cittiglio il 22 settembre del 2001. All’età di 8 anni intraprende gli studi come chitarrista Blues, Rock e Metal passando successivamente, all’età di 14 anni, allo studio del contrabbasso presso il liceo Musicale “Alessandro Manzoni” di Varese, sotto la guida del maestro Mauro Quattrociocchi. Viene ammesso all’età di 17 anni al conservatorio Giuseppe Verdi di Milano dove studierà per 2 anni con il maestro Eustasio Cosmo, successivamente con il maestro Piermario Murelli. Studia attualmente anche a Cremona all’accademia di perfezionamento W. Stauffer con il maestro Franco Petracchi e ha frequentato i corsi estivi dell’accademia Chigiana 2021 con il maestro Giuseppe Ettorre ottenendo il diploma di merito. Ha inoltre effettuato masterclass con i Maestri Alberto Bocini, Francesco Siragusa, Giuseppe Ettorre, David Desimpelaire, Lorraine Campet e Wies de Boevé. Vince diversi concorsi già dai primi anni di studio nel territorio varesino, ma è nel 2020 che diviene vincitore del “Premio Nazionale delle Arti” nella sezione contrabbasso, affermandosi a livello nazionale; a seguito di questa vittoria sarà ospite su Rai 1 al programma “Uno mattina in famiglia”. Nel 2021 vince il Primo Premio del conservatorio di Milano nella categoria “strumenti a corda”, nello stesso anno vince il concorso Nazionale "W. Benzi" per contrabbasso solista nella categoria Triennio e si diploma nel suo strumento con 110 e lode. È stato finalista nel 2022 al concorso per contrabbasso di fila indetto dal Teatro alla Scala di Milano, dove, pur non potendo partecipare alla finale a seguito della positività al covid-19, è risultato primo idoneo dopo il vincitore. Nello stesso anno si afferma come solista a livello internazionale vincendo Il primo posto per la giuria dei “solisti aquilani” al concorso internazionale per contrabbasso solista “Massimo Giorgi” tenutosi a Roma presso il conservatorio di Santa Cecilia. Fabrizio viene regolarmente invitato come solista o orchestrale ricevendo sempre alte considerazioni dalla critica.

Sabato 5 novembre 2022 ore 17.00

Fondazione Bandera per l’Arte Via Andrea Costa 29, Busto Arsizio (Va) FINISSAGE RASSEGNA