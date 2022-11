Frontale tra due auto a Cassano Magnago, soccorse una 20enne e una 50enne

Scontro frontale tra due auto nella sera di giovedì 3 novembre. I mezzi si sono scontrati all’incrocio tra via Majno e via Buffoni poco prima delle 18 a Cassano Magnago. Nell’impatto sono rimaste coinvolte due persone: una ragazza di 20 anni e una donna di 55. Quest’ultima è stata trasportata in ospedale per essere soccorso. Non si registrano ferite gravi.

Sul posto intervengono un’ambulanza della croce rossa di Gallarate, la polizia locale e i vigili del fuoco.