Galimberti: “Per Varese un onore accogliere il Presidente”. All’inaugurazione anche Carolina Kostner

Martedì 15 novembre sarà una giornata da ricordare per Varese. La Città Giardino accoglierà il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che sarà impegnato prima all’Università dell’Insubria (leggi qui) e successivamente al rinnovato palaghiaccio di via Albani.

A fare gli onori di casa sarà il sindaco Davide Galimberti, che ha scritto sui propri canali social un “benvenuto” al Presidente della Repubblica. Sul ghiaccio dell’impianto sportivo di via Albani si esibirà la campionessa di pattinaggio Carolina Kostner.

Questo il testo scritto dal sindaco:

La città di #Varese martedì 15 novembre avrà il grandissimo onore di ricevere la visita del Presidente Mattarella in occasione di due momenti significativi per il nostro territorio, con l’inaugurazione dell’Anno Accademico dell’Università dell’Insubria e il taglio del nastro del nuovo impianto polisportivo del Palaghiaccio.

Poter suggellare con la presenza del Presidente della Repubblica il momento di partenza di ambiti che per loro natura sono proiettati verso il futuro, restituisce quindi senso ai grandi sacrifici che in prima persona studenti, atleti, educatori, imprese e famiglie hanno dovuto affrontare nei mesi più difficili dell’emergenza sanitaria.

La vicinanza delle istituzioni che viene espressa con la visita da parte di chi ha saputo guidare l’Italia con grande senso di responsabilità durante i mesi più bui della pandemia, è anche un forte segnale di coesione sociale, perchè riconosce soprattutto il valore, l’impegno, la capacità di fare innovazione e progettualità da parte di tutta la nostra comunità e dell’intera Provincia. Questo a maggior ragione nella difficile fase che stiamo vivendo ora, in cui la nuova emergenza è quella di ritrovare la pace internazionale e far fronte alle difficoltà legate alla crisi energetica e sociale. Conoscenza e sport possono essere strumenti di pace e sviluppo.

É stato infatti grazie alla tenacia e alla sinergia che si è creata tra tanti enti pubblici e privati che è stato possibile portare avanti l’intervento di rigenerazione e riqualificazione del Palaghiaccio, per renderlo un simbolo dell’efficienza e della grande competenza italiana, grazie a impianti tecnologici all’avanguardia sotto il profilo del risparmio energetico e dell’attenzione all’ambiente, mostrando in modo tangibile come dietro interventi come questo ci sia la collaborazione con la comunità, gli enti, le associazioni e i cittadini.

Nella sua recente visita a Maastricht per i trent’anni dalla firma dello storico Trattato Europeo, il capo di Stato ha ribadito ancora una volta come oggi, con le sfide drammatiche cui ci troviamo di fronte, sia più che mai necessaria la fiducia reciproca e la piena cooperazione tra partner europei, attraverso un’azione strategica da gestire in comune. Una propensione al dialogo e un impegno comune che credo possano essere ben applicati ad ogni livello, per crescere in realtà territoriali più efficienti, coese, solidali e rappresentative.