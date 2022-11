Incidente in autostrada, A8 bloccata a lungo in direzione Milano

Incidente poco prima delle ore 7 di questa mattina, martedì 8 novembre, sull’Autostrada dei Laghi in direzione di Milano. Secondo le prime informazioni lo scontro ha riguardato almeno due automobili (ma potrebbero essere di più i veicoli coinvolti) nel tratto tra Legnano e Lainate.

Sul posto si sono portati sia i mezzi di soccorso del 118 sia quelli delle forze dell’ordine (in particolare la Polizia Stradale) e dei Vigili del Fuoco. In seguito allo scontro si sono riscontrati alcuni feriti tra cui tre donne di 37, 48 e 59 anni e tre uomini di 19, 52 e 58 anni.

In tutto le persone coinvolte sono una decina ma non si segnalano feriti gravi. Un bilancio definitivo sarà stilato nel corso della mattinata

Il traffico sulla A8 è quindi stato quasi bloccato in direzione di Milano per oltre un’ora anche se gli agenti della Stradale si sono attivati per far defluire per quanto possibili le code. I poliziotti sono comunque rimasti a lungo sul posto anche con il compito di effettuare i rilievi del caso.

ARTICOLO AGGIORNATO ALLE 8,50