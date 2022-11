Intervento dei vigili del fuoco a Cassano Valcuvia per domare l’incendio di un tetto

Intervento dei vigili del fuoco questo pomeriggio, attorno alle 16:30, a Cassano Valcuvia lungo la Statale 394. Per cause in da accertarsi la copertura di un edificio è stata interessata da un incendio. Il personale del distaccamento di Luino è arrivato con un’autopompa e un fuoristrada. Il loro tempestivo intervento ha permesso di circoscrivere l’incendio a una porzione di tetto, evitando che le fiamme si propagassero all’intera copertura e all’abitazione sottostante. I vigili del fuoco hanno spento l’incendio e messo in sicurezza l’area.