L’1 dicembre inizieranno i lavori per la ferrovia Malpensa-Gallarate

Cominceranno ufficialmente giovedì 1 dicembre i lavori del tratto ferroviario della Gallarate-Malpensa. Ferrovie Nord Milano e Sea hanno annunciato per quel giorno al terminal 2 la cerimonia di avvio dei lavori, nel punto in cui partiranno i nuovi binari in direzione di Gallarate. L’inizio del cantiere arriva dopo alcuni mesi di attività propedeutiche che sono consistite in attività di bonifica di eventuali ordigni bellici, la verifica archeologica e il taglio delle piante.

La Ferrovia Gallarate-Malpensa

L’opera – il cui progetto è stato promosso da Ferrovienord in partnership con Sea – consiste nella realizzazione del collegamento ferroviario tra il Terminal 2 dell’aeroporto intercontinentale di Milano Malpensa e la linea RFI del Sempione, per una lunghezza di circa 4,6 km di nuovo tracciato verso Gallarate più 1,1 km di raccordo verso Casorate Sempione. Il tempo previsto di percorrenza tra il T2 e Gallarate è di 7 minuti. L’intervento rappresenta il completamento dell’accessibilità ferroviaria da Nord a Malpensa, e fa parte, in ambito UE, del cosiddetto “Global Project” Malpensa T1 – Malpensa T2 – linea Sempione, del quale è attivo il collegamento ferroviario tra i terminal T1 e T2. La realizzazione di questa opera permetterà di potenziare gli itinerari verso l’area di Milano. L’aeroporto diventerà così un nodo di interscambio con servizi ferroviari di breve e medio raggio, ad alta velocità e transfrontalieri.