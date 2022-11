La scuola dell’Infanzia di Azzate apre un micronido

Una bella notizia per le famiglie della Valbossa: ad Azzate apre un micronido nella sede della scuola dell’Infanzia di Azzate.

Sarà questa la novità per l’anno 2023-2024 della scuola materna che ha una lunga storia e una collaudata esperienza.

Spiegano i responsabili della struttura che si trova in via Cottalorda 4: “Sarà una struttura accogliente e attrezzata e ospiterà fino a 10 bambini dai tre mesi ai due anni. I piccoli si sentiranno davvero accuditi e protetti come se stessero in un nido, potranno divertirsi all’aperto nell’area giochi e nell’area verde dedicate; potranno sperimentarsi in attività di manipolazione, grafico-pittoriche e rilassarsi con la musicoterapia. La creazione del micronido e il mantenimento della Sezione Primavera permetteranno alla nostra realtà di completare l’offerta formativa da zero a sei anni e di garantire alle famiglie un percorso completo di crescita dei loro figli” .

Il nuovo Micronido sarà aperto da settembre a luglio con orario flessibile dalle 7.30 alle 16.30.

Per informazioni ed iscrizioni: Scuola dell’Infanzia di Azzate via Cottalorda, 4 – telefono 0332.459286 – scuolamaternaazzate@libero.it