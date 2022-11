Le storie d’impresa sono “fulminanti”. Riparte il PmiDay Varese2022

Le vediamo sempre da fuori, con le insegne che a queste latitudini spesso riproducono il nome della proprietà. A volte è il prodotto esposto all’ingresso a dare indicazioni utili al visitatore sulla natura dell’impresa che sta visitando. Nel caso di Euthalia srl di Gallarate, impresa che commercializza sistemi di difesa Ingelva, ad accogliere le persone c’è un parafulmine antimpatto a protezione a «ombrello», una sorta di scudo di protezione progettato nel 1947 dall’ingegnere varesino Mario De Bernardi ed esposto anche al Museo nazionale della scienza e della tecnica di Milano. Un sistema che ha rivoluziona

Entrare in un’azienda non è quasi mai un’esperienza banale perché tra i capannoni della Città infinita che corre lungo l’asse pedemontano, ci sono tante storie affascinanti, come quella di Ingelva che per missione originaria è specializzata nel “domare” i fulmini. Un business che in un’epoca di cambiamento climatico sembra avere interessanti prospettive.

Spalancare le porte delle aziende ai giovani è un modo per avvicinarli più facilmente al mondo del lavoro. Confindustria ha istituito il “Pmiday- industriamoci” un progetto di orientamento allo studio per i ragazzi e le ragazze di terza media, giunto alla tredicesima edizione.

Promosso dal Comitato piccola industria di Confindustria Varese, quest’anno il PmidayVarese 2022 porterà 6.000 studenti di 197 classi di terza media di 37 istituti del territorio in tour nelle aziende. «Grazie a questo progetto – ha detto Andrea Bonfanti presidente del Comitato piccola industria – portiamo nelle nostre aziende giovanissimi studenti pronti, tra un pò di anni, ad entrare a far parte del mondo del lavoro. Il ruolo di noi imprenditori è quello di trovare nuovi talenti e saperli valorizzare per formare figure altamente specializzate che un, domani, saranno parte attiva della nostra realtà».

Il#PmidayVarese2022 sarà un tour virtuale e non in presenza. In questo modo si può allargare la platea di studenti da coinvolgere. Le industrie scelte sono: Fives intralogistics spa di Lonate Pozzolo, Lazzati industria grafica srl di Casorate Sempione, Lindt & Sprungli spa di Induno Olona, Nardi personal spa, Vibram spa di Albizzate e Tiba Tricot srl di Castellanza.

Sei dirette digitali dalla piattaforma Zoom che Confindustria Varese manderà in onda da venerdì 18 novembre a venerdì 25 novembre. Euthalia srl sembra il luogo adatto dove affrontare il discorso dell’inserimento dei giovani in azienda. «Non ci ho pensato due volte ad aderire a questo progetto – dice Luca Corradini, ceo di Euthalia- perché oggi c’è una disaffezione dei più giovani nei confronti del lavoro manuale. Io in azienda ci porto i miei figli per fargli toccare con mano il bello del nostro lavoro».