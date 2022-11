“L’Immensità” di Crialese al cineforum delle Arti di Gallarate

Per il Cineforum alle Arti di Gallarate, giovedì 17 novembre è in programma L’Immensità di Emanuele Crialese con il Premio Oscar Penélope Cruz.

Sarà in doppia proiezione: alle ore 15 introduce Cristina Boracchi mentre alle ore 21 l’introduzione e il commento sono a cura del critico cinematografico Gabriele Lingiardi.

Roma, anni 70: un mondo sospeso tra quartieri in costruzione e varietà ancora in bianco e nero, conquiste sociali e modelli di famiglia ormai superati. Clara (Penélope Cruz) e Felice (Vincenzo Amato) si sono appena trasferiti in un nuovo appartamento. Il loro matrimonio è finito: non si amano più, ma non riescono a lasciarsi. A tenerli uniti, soltanto i figli su cui Clara riversa tutto il suo desiderio di libertà. Adriana, la più grande, ha appena compiuto 12 anni ed è la testimone attentissima degli stati d’animo di Clara e delle tensioni crescenti tra i genitori. Adriana rifiuta il suo nome, la sua identità, vuole convincere tutti di essere un maschio e questa sua ostinazione porta il già fragile equilibrio familiare ad un punto di rottura. Mentre i bambini aspettano un segno che li guidi, che sia una voce dall’alto o una canzone in tv, intorno e dentro di loro tutto cambia.

Pubertà, passaggio all’età adulta, angoscia della sessualità, odio del proprio corpo e volontà di farlo sparire.

L’Immensità è un ritratto di un’adolescente alla ricerca di sé che scopre un mondo di pulsioni che confondono, e la famiglia dovrebbe servire proprio ad accompagnare e a guidare in questa fase bella ma difficile dei ragazzi e l’ignoranza porta a conflitti insanabili e alla non accettazione di figli che non accolti si convincono di essere sbagliati.