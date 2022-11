Mastini-show a Dobbiaco: battuta 6-3 la seconda in classifica

Prova di maturità ampiamente superata per i Mastini di Claude Deveze, capaci di espugnare con un netto 6-3 il ghiaccio del Dobbiaco, arrivato all’appuntamento da seconda in classifica e ora raggiunti dall’Appiano e tallonati dallo stesso Varese.

Grazie soprattutto a un secondo tempo perfetto, Vanetti e compagni hanno mandato al tappeto gli Orsi Polari consolidando la propria posizione nel gruppo di testa della IHL. Prova di valore dei gialloneri, a segno con cinque uomini diversi (doppietta per il solo Piroso) e capaci anche di anestetizzare la coppia-gol più temuta del campionato. Sia Capannelli sia Majul sono rimasti a secco. «Abbiamo preparato bene la partita su di loro» ci aveva confessato il d.s. Malfatti alla vigilia e i risultati si sono visti.

Varese dunque sempre più in alto: davanti ai Mastini in classifica il gruppo si assottiglia e questa squadra, già capace di battere Caldaro e Appiano, pare ormai viaggiare a pieno regime dopo il logico periodo di rodaggio di inizio stagione. Ora il campionato è nella seconda metà della prima fase e i gialloneri sono diventati avversaria ostica per chiunque: provare per credere.

LA PARTITA

Botta e risposta nella prima fase del match: ad aprire i giochi è Piroso (li chiuderà pure, più avanti) dopo alcune buone parate di Burzacca, ma nel giro di 3′ l’incontro è di nuovo in parità. Perla, preferito a Della Santa, dice “no” a Capannelli ma su un powerplay differito Rizzo non perdona: 1-1. Bravi i varesini a resistere senza particolari problemi in inferiorità: primo terzo chiuso in pareggio ma non senza emozioni perché Burzacca è ottimo sugli attaccanti ospiti mentre Perla si supera nel finale su Capannelli e Monthaler.

La seconda frazione si apre con Franchini subito a segno per il 2-1 varesino, ma anche in questa circostanza gli IceBears replicano immediatamente con il nuovo pareggio siglato da De Lorenzo. Il Varese però aspetta il momento giusto e quando si trova in superiorità numerica ne approfitta con Vanetti abile a sfruttare un assist di Drolet. Il poker è nell’aria: Tilaro lo fallisce, Michael Mazzacane no e il Dobbiaco è in ginocchio quando restano 20′ da giocare.

Anche l’avvio del terzo drittel è tinto di giallonero grazie a Piccinelli che dopo 19″ porta a cinque le reti mastine. Il Varese regge piuttosto bene la gestione, punge con Tilaro che impegna il portiere e cede solo in situazione di inferiorità al tiro vincente di Rizzo. Poco dopo però è la squadra di Deveze ad avere l’uomo in più e la sfrutta con Piroso che firma il 3-6 definitivo. Sesta vittoria nelle ultime sette, Mastini lanciatissimi con l’Alleghe nel mirino, settimana prossima.