Dolce Alto Adige per i Mastini: a Dobbiaco terza vittoria in fila in trasferta

Carlo Bino e Matteo Malfatti stanno studiando la possibilità di giocare più spesso in Alto Adige. Scherziamo, ovviamente, ma il ruolino di marcia recente in provincia di Bolzano è ricchissimo: terza vittoria consecutiva da quelle parti con i gialloneri che dopo Caldaro e Appiano fanno secco anche il Dobbiaco con il punteggio di 2-5.

La squadra di Glavic “vendica” così la vittoria strappata dagli Orsi Polari nel primo turno della IHL 2024-25 in via Albani e, soprattutto, si scrolla di dosso la compagnia della Valpe (sconfitta a Canazei) e rimane da sola in quarta posizione alle spalle del trio Caldaro-Aosta-Feltre, vincente in contemporanea.

In pista il successo giallonero è ampiamente meritato ed è maturato nel terzo centrale quando il Varese ha piazzato un parziale di 1-4 che ha reso imprendibili Vanetti e compagni. Nella prima frazione le due squadre si erano annusate senza troppo affondare i colpi: l’unica marcatura era arrivata con un’azione estemporanea di Franchini che al 7.30 ha fatto secco Burzacca dopo essere arrivato davanti al portiere.

Il Varese ha dovuto fronteggiare una penalità a Fanelli a cavallo del primo intervallo ma poi, a squadre complete, ha piazzato il raddoppio grazie a Schina che ha ricevuto il disco su un lato, si è accentrato per poi trovare il varco giusto. Sulle ali dell’entusiasmo è quindi arriva la doppietta di Piroso (il primo in superiorità) in meno di 100″. Poco dopo però i Mastini si sono ritrovati a 3v5 per le penalità inflitte allo stesso Piroso e ad Allevato: Covelli ha accorciato le distanze ma poi è stato Ghiglione ad andare a segno in shorthand spegnendo ogni velleità di rimonta altoatesina.

Ultimo terzo giocato praticamente solo per la statistica: il Varese ha fallito la sesta rete in apertura e poi ha dovuto capitolare su un’azione conclusa da Krasnozhon su cui Perla non ha potuto opporsi. I gialloneri però hanno saputo controllare il gioco nonostante ranghi ridotti (out M. Mazzacane, M. Borghi e Raimondi) arrivando senza patemi alla sirena sul 2-5. E giovedì all’Acinque Ice Arena sarà la volta del Como.