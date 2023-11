Marcello Borghi scatenato, i Mastini passano a Dobbiaco

I Mastini non perdono l’occasione di aggiungere tre punti alla propria classifica: la squadra di Czarnecki passa a rullo compressore a Dobbiaco, sulla pista del fanalino di coda, e prende la rincorsa in vista del big match con il Caldaro.

5-1 il risultato finale per i gialloneri che sfruttano la vena eccellente di Marcello Borghi: l’attaccante varesino è scatenato, firma una tripletta e conduce per mano i compagni tra i quali vanno a segno anche (e ancora!) Pietroniro e Perino.

La serata in Alto Adige è servita anche a riabbracciare Lorenzo Marinelli: il portiere è tornato a giocare dopo l’infortunio concedendo un turno di riposo a Perla. Colpito a freddo dalla rete di Egarter, il portiere dei Mastini poi non ha concesso altre speranze agli Icebears padroni di casa, in crisi di risultati.

Ora, come accennato, inizia la settimana di rincorsa al big match del campionato, la sfida al Caldaro sul ghiaccio della Acinque Ice Arena. Czarnecki e lo staff contano di avere la squadra al completo (o quasi) per provare a fermare la corsa dei Lucci. E riaprire la prima fase della IHL, da veri campioni in carica.

DOBBIACO ICEBEARS – MASTINI VARESE 1-5

(1-2; 0-2; 0-1)

MARCATORI: 2.53 Egarter (D – Rizzo), 7.08 M. Borghi (V – Piroso), 16.09 Pietroniro (V – M. Borghi), 25.23 M. Borghi (Piroso), 40.00 M. Borghi (V – Näslund, Piroso); 45.59 Perino (V – Vignoli, P. Borghi).

VARESE: Marinelli (Perla); Schina, Näslund, Vignoli, Bertin, E. Mazzacane, Fanelli; Piroso, M. Borghi, Pietroniro, T. Cordiano, M. Mazzacane, Tilaro, P. Borghi, Crivellari, Perino. All. Czarnecki.

ARBITRI: Da Pian e Piras (De Toni e Soia).

NOTE. Penalità: D 10’, V 6’. Superiorità: D 0-2, V 0-3. Spettatori: 146.