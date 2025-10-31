Varese News

Mastini, trasferta da non sbagliare sul ghiaccio di Dobbiaco

La vittoria sull'Appiano ha ridato fiducia e sprint ai gialloneri che sabato 1° novembre fanno visita al fanalino di coda. Concentrazione alta per restare nel gruppo di testa

HCMV Varese - Eppan 4-1

C’è il Dobbiaco fanalino di coda della IHL sulla strada dei Mastini che sabato sera – 1 novembre – viaggeranno fino quasi al confine austriaco per affrontare gli “Orsi Polari” (primo ingaggio alle 19,30). Una partita da non sottovalutare per almeno due motivi: il viaggio, appunto, non è dei più morbidi e come noto a questo livello viene effettuato in giornata. Sarà quindi necessario sgranchire le gambe e scaldare bene i muscoli prima di far filare i pattini alla Sportzone Gries. E poi c’è quel precedente, l’unico rilevante nella stagione dei pusteresi, che hanno vinto ad Alleghe sorprendendo una squadra ben più carenata di loro.

Massima concentrazione, quindi, perché poi sulla carta i gialloneri di Da Rin non possono e non devono temere l’incrocio con la squadra delle Tre Cime (3 Zinnen Dolomites è il nome ufficiale). La vittoria infrasettimanale sull’Appiano (4-1, gli stranieri e i Matonti in evidenza) ha tolto qualche dubbio ai Mastini e li ha rilanciati in classifica dopo il brusco KO di Caldaro: i Pirates (erano quinti, ora sesti dietro la Valpe) sono stati ricacciati indietro e così Borghi e compagni possono dedicarsi alla corsa nel gruppo di testa a patto di non incappare in passi falsi inattesi. Il tutto, tenendo d’occhio il big match tra Aosta e Alleghe.

Da Rin non ha particolari problemi legati all’organico: i due assenti sicuri sono Vanetti (prosegue la rieducazione alla spalla) e Tilaro alle prese con un problema muscolare all’adduttore che lo costringerà a un po’ di riposo. Rientrano invece Re e Pietro Borghi che hanno saltato la partita di giovedì; possibile che tra i pali venga confermato Pippo Matonti, tra i migliori nel 4-1 all’Appiano.

Il Dobbiaco ha centrato una sola vittoria, quella di Alleghe, e ha nell’ex di turno Hector Majul il giocatore più rappresentativo (e protagonista nel successo all’Alvise De Toni), anche se la palma del top scorer fino a oggi va al giovane Patrick Mazzarini, due gol e tre assist fino a questo punto. In porta si alternano l’esperto Burzacca e l’altro ex, Dalla Santa, con il primo che finora è stato utilizzato maggiormente. La direzione è affidata a Cassol e Da Pian assistiti da De Pol e Soia.

IHL (9a giornata – sabato 1 novembre)
PROGRAMMA: Pergine – Valpellice (18,45); Dobbiaco – Varese; Feltre – Bressanone; Caldaro – Valdifiemme (19,30); Aosta – Alleghe (20); Appiano – Fassa (dom 2; 19,30).
CLASSIFICA: Caldaro 20; Alleghe 19; Aosta 18; VARESE 17; Valpellice 15; Appiano 13; Fassa 11; Valdifiemme 8; Pergine, Bressanone, Feltre 7; Dobbiaco 2.

ALLA BALAUSTRA – Lunedì 3 novembre torna la versione “scritta” della rubrica “Alla Balaustra” con una nuova e intrigante storia di hockey su ghiaccio. Intanto sono state pubblicate due puntate della versione podcast, ideate e lette da Marco Giannatiempo. Sono “La squadra senza avversari” e “Figli di una lega minore”. Le trovate nei riquadri seguenti e su tutte le principali piattaforme di ascolto.

Damiano Franzetti
Pubblicato il 31 Ottobre 2025
