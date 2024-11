Mastini a ranghi ridotti, ma a Dobbiaco c’è un conto da regolare

C’è un conto in sospeso da regolare, per i Mastini. Quello – sportivo, si intende – con il Dobbiaco che due mesi fa rovinò l’esordio in campionato ai gialloneri, passando con un clamoroso 3-4 in rimonta all’Acinque Ice Arena. L’occasione per replicare agli “Orsi Polari” è servita dal calendario nella serata di sabato 16 novembre (ore 20) quando la squadra di Glavic renderà la visita agli altoatesini nel primo turni del girone di ritorno della prima fase.

Il Varese deve fare i conti con una infermeria che si è riempita nelle ultime settimane, in particolare dopo la battaglia vinta ad Appiano domenica scorsa. Marcello Borghi ha rimediato un infortunio al ginocchio che, per fortuna, è meno grave del temuto ma l’attaccante (15 punti finora, con 6 reti) dovrà restare a riposo per qualche tempo; assente anche Michael Mazzacane che però dovrebbe tornare ad allenarsi dalla prossima settimana mentre anche Edoardo Raimondi dovrà rinunciare alla trasferta.

Sarà invece della partita Andrea Schina, uscito sanguinante contro i Pirates per una discata sul volto. Il roccioso difensore utilizzerà il casco con la griglia di protezione per evitare altri colpi alla zona ferita ma andrà regolarmente sul ghiaccio. Glavic potrebbe anche richiedere un rinforzo al farm team (il Pinerolo di Division I): deciderà dopo l’ultimo allenamento. Di certo la volontà dei Mastini è quella di andare a fare punti all’Eisstadion Gries perché Vanetti e compagni devono consolidare la posizione in classifica: gli obiettivi di questa prima fase sono l’ingresso nel Master Round (tra le prime 6) ma anche quello alla Coppa Italia che riguarderà le prime quattro al termine del girone di ritorno.

Il Dobbiaco – la cui denominazione ufficiale è 3Zinnen-Dolomites – ha vissuto un girone d’andata altalenante. Ha colto l’impresa a Varese, ne ha sprecata un’altra con l’Aosta (avanti 5-0 ha perso 5-6 all’overtime), ha battuto le ultime della classe ma ha anche mancato gli squilli contro altre formazioni alla portata. Il raccolto è stato di 13 punti frutto delle reti di Rizzo (7) e delle giocate dei vari Bäckström e Tauber (15 e 14 punti totali); in porta coach Tommy Flinck ha scelto come titolare fisso l’affidabile Burzacca, tra i goalie più esperti della IHL.

DIRETTAVN – Aggiornamenti in tempo reale sul risultato e i marcatori di Dobbiaco saranno disponibili su VareseNews all’interno del nostro liveblog – DirettaVN – dedicato principalmente alla partita di basket tra Scafati e Openjobmetis. La diretta è disponibile CLICCANDO QUI.

ALLA BALAUSTRA – Lunedì 18 alle ore 16 torna l’appuntamento con la rubrica di VareseNews dedicata all’hockey su ghiaccio, curata da Marco Giannatiempo. Per rileggere tutte le puntate precedenti di “Alla Balaustra” vi consigliamo di CLICCARE QUI.