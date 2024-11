Givova Scafati – Openjobmetis Varese, la partita in diretta

Dopo la clamorosa vittoria ai danni della Virtus, la Openjobmetis Varese affronta la delicata trasferta di Scafati valida per l’8a giornata di serie A. Al PalaMangano si gioca l’anticipo del turno nella serata di sabato 16 novembre a partire dalle ore 20,30.

VareseNews racconta l’evento sportivo con la consueta #direttaVN disponibile dal venerdì pomeriggio; poi sabato dalle 20 circa la cronaca minuto per minuto con aggiornamenti anche sul match di hockey tra Dobbiaco e Mastini. Il live è offerto da Finazzi Serramenti, Confident e Nicora. La diretta si apre in questa pagina (in basso; attendete qualche secondo per il caricamento) così come la chat per commentare il match insieme a noi. Se ci fossero problemi di visualizzazione, vi consigliamo di CLICCARE QUI.