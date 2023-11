Mastini ritrovano Vignoli per la trasferta di Dobbiaco

La vittoria in rimonta ai danni del Bressanone e il turno di riposo osservato dal Pergine hanno spinto i Mastini al secondo posto della IHL alle spalle del solo Caldaro. In attesa dello scontro diretto con i “Lucci” (sabato 2 dicembre) i gialloneri devono prima sbrigare la pratica Dobbiaco dove la squadra di Czarnecki sarà impegnata dalle 20 di sabato 25 novembre.

Un test sulla carta favorevole al Varese perché gli Icebears sono in fondo alla classifica e fino a questo momento hanno raccolto davvero poco, ovvero 3 soli punti con la casella delle vittorie ancora vuota. Un incontro che, paradossalmente, va preso con le pinze proprio per non far calare l’attenzione in spogliatoio e in pista ma da via Albani arrivano buoni riscontri per quanto riguarda l’intensità degli allenamenti e il morale della squadra.

Czarnecki dovrà ritoccare le varie linee perché mancheranno tre giocatori (oltre ad Allevato) nella lunga trasferta altoatesina. Vanetti sarà ancora assente dopo la discata al ginocchio rimediata a Torre Pellice: seconda assenza consecutiva per il capitano e prima linea che sarà formata da Piroso, Borghi e Pietroniro. Niente Dobbiaco nemmeno per Max Cordiano ed Edo Raimondi però in difesa rientrerà Michele Vagnoli Sanin così da completare le tre coppie di terzini.

Gli “Orsi Polari” come detto stanno attraversando una stagione difficile, ancor più dopo l’ottimo campionato scorso quando contesero l’ingresso in semifinale al Perigine. La star rimane il messicano Hector Majul, ex Como, che però ha perso l’alter ego Capannelli oggi in ALPS al Vipiteno; l’altro uomo forte dell’attacco è il capitano Patrick Rizzo mentre in porta si alternano Oberkanins e Valle Da Rin. Match affidato ai signori Da Pian e Piras assistiti da De Toni e Soia.

GIRLS IN PISTA DOMENICA A VARESE

Domenica 26 (19.30) toccherà invece alle Girls dell’HC Varese 1977 scendere in pista all’Acinque Ice Arena. Le giallonere hanno finora disputato cinque partite senza raccogliere punti ma hanno festeggiato le prime tre storiche reti realizzate da Ludovica Dervi, Rebecca Fiorese ed Emma Verderame. Avversaria di turno sarà il Valdifiemme ma già sabato la formazione Mastina giocherà sul campo delle Eagles a Bolzano. Il match domenicale è sulla carta più abbordabile.