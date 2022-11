Matrimoni indistruttibili, Castellanza festeggia 140 coppie unite da almeno 50 anni

Torna anche per il 2022 la celebrazione degli anniversari di matrimonio più longevi della città.

Sono state infatti 140 le coppie che hanno raggiunto nell’anno, il notevole traguardo di 50, 55, 60 , 65 e ben 70 anni di vita insieme e una sessantina quelle che hanno aderito all’iniziativa dell’Amministrazione Comunale.

Un primo gruppo di 28 coppie ha affollato emozionato e orgoglioso, nella mattinata di sabato 19 novembre la Sala Rotonda (ex Capannina) in Piazza Castegnate 2 bis. Gli anniversari, rispettivamente d’oro, di smeraldo, di diamante, di pietra, di ferro, come gli elementi naturali simboli di forza e resistenza nel tempo, sono stati celebrati dal Sindaco Mirella Cerini, che ha consegnato ad ogni coppia una pergamena dedicata, con i complimenti per il lungo viaggio insieme e gli auguri per ogni felicità, da parte di tutta l’Amministrazione Comunale.

“Traguardi come questi – commenta il Sindaco Mirella Cerini – il vivere insieme i momenti belli, ma anche affrontare ,insieme , le inevitabili avversità e i periodi meno positivi è un grande esempio di unione , condivisione e volontà. Valori tanto preziosi nella famiglia, quanto importantissimi riferimenti anche all’interno della comunità”. Il prossimo appuntamento, con il secondo gruppo di 32 coppie “di lungo corso” si terrà sabato 26 novembre 2022 sempre presso la Sala Rotonda di Piazza Castegnate 2 bis.