Il mentalista James di Cislago in finale a “Tu si que vales”

Un cislaghese in finale a “Tu si que vales”, la trasmissione in onda su Canale 5 il sabato sera. Tommaso Anselmi, in arte James Mentalist, 27 anni, è approdato alla finale di sabato 19 novembre: se la vedrà con altri 15 artisti, perfomer, funamboli, ginnasti scelti dalla giuria composta da Gerry Scotti, Maria De Filippi, Teo Mammuccari, Rudy Zerbi e Sabrina Ferilli nel programma condotto da Belén Rodríguez, Martín Castrogiovanni, Alessio Sakara e Giulia Stabile.

“Leggo la mente delle persone come se fosse un libro. Lo faccio per dimostrare al mondo che aldilà delle apparenze fisiche, quando ragioniamo siamo molto più simili di quanto pensiamo” aveva detto alla sua prima apparizione ad ottobre, ha confermato la sua bravura e la sua capacità di intrattenere il pubblico con uno spettacolo fatto di carte e pezzi di Lego, coadiuvato sul palco da una spalla d’eccezione come la bellissima Belén.

Utilizzando la “teoria della saggezza delle folle” per indovinare il numero dei pezzi di Lego in un contenitore, attraverso una serie di calcoli complessi, ha indovinato il numero 17140, che scritto in una certa maniera e letto al contrario compone la scritta “Uniti”: definito “giovane e moderno”, è piaciuto a Maria De Filippi e Rudy Zerbi ed è passato col voto di Sabrina Ferilli, battendo nella semifinale il bravissimo funambolo Lucas Bergandi.

«Non importa quanto siamo diversi, ma se pensiamo insieme e lavoriamo uniti possiamo fare cose incredibili», ha detto in chiusura del suo show, festeggiando la vittoria.

A lui sono arrivati le felicitazioni del Comune di Cislago: «Complimenti ad un giovane talento cislaghese, Tommaso Anselmi, in arte James Mentalist, che con la sua straordinaria arte mentalista ha incantato tutti e meritato la finale del famoso contest “Tú Sí Que Vales”. I risultati ottenuti da Tommaso, confermano che non bisogna mai smettere di sognare e, soprattutto, di impegnarsi per realizzare i propri progetti. Bravissimo James e in bocca al lupo per tutto ciò che il futuro ti riserverà».