Vede arrivare la Polizia e butta tre etti di hashish tra i binari: spacciatore arrestato in stazione a Cislago

Quando ha visto arrivare gli agenti della Polizia ferroviaria ha cercato di scappare e di disfarsi della droga che era pronto a vendere, ma è stato bloccato e arrestato.

E’ successo alla stazione di Cislago, dove un 24enne, già noto alle forze di Polizia è stato notato aggirarsi con atteggiamento sospetto da alcuni agenti della Polizia ferroviaria di Varese, impegnati in un controllo delle aree a rischio lungo la linea Milano Varese di Trenord.

Durante il controllo il giovane ha tentato la fuga liberandosi anche di tre pacchetti di hashish per un peso complessivo di quasi 300 grammi. Bloccato ed accompagnato in ufficio dagli agenti è stato trovato in possesso di 90 euro in contanti ritenuti provento dello spaccio. La sostanza stupefacente e il denaro contante sono stati sequestrati.

Il ventiquattrenne, un pluripregiudicato di nazionalità marocchina privo di documenti, è stato arrestato e, dopo la convalida, sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di firma.