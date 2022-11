Il nome di Fabio Mondora scolpito a Varese: il capo della polizia inaugura il piazzale dedicato all’ex vicequestore

Il nome di Fabio Mondora è stato scolpito per sempre in un luogo pubblico della città di Varese, a ricordo del suo lavoro e della sua passione nel servire la collettività.

Galleria fotografica Inaugurato a Varese largo Fabio Mondora 4 di 32

Alla presenza del capo della polizia Lamberto Giannini e del questore di Varese Michele Morelli è stata scoperta oggi, venerdì 11 novembre, la targa di intitolazione del nuovo largo Fabio Mondora, nel piazzale antistante la sede della Prefettura e della provincia di Varese.

Una cerimonia composta durante la quale non sono mancati momenti di commozione, «nel nome di un collega appassionato e serio – ha detto il questore Morelli -, il cui ricordo resterà per sempre con noi». «Un uomo con grandi doti umane e professionali – ha ricordato il capo della Polizia Giannini -. Abbiamo svolto insieme un tratto di carriera e lo ricorderò sempre come una persona competente e sempre disponibile. Sempre pronto a dare il suo contributo con grande umilità ma con la determinazione di chi sapeva di essere molto ascoltato».

Alla cerimonia, insieme alle massime cariche di polizia e militari, erano presenti il Prefetto Salvatore Rosario Pasquariello, il presidente della Provincia Emanuele Antonelli, il sindaco di Varese Davide Galimberti, il Presidente della Regione Attilio Fontana, la deputata Maria Chiara Gadda e i consiglieri regionali Samuele Astuti ed Emanuele Monti.

L’intervento di Lamberto Giannini



Alla polizia la Martinella del Broletto

Il capo della polizia Giannini ha ricevuto dalle mani del sindaco di Varese Davide Galimberti la “Martinella del Broletto”, simbolo della città, quale ringraziamento alla Polizia di Stato per l’opera svolta a tutela della sicurezza pubblica, nonché in favore della cittadinanza, durante l’emergenza pandemica. «Un riconoscimento dovuto quale riconoscimento di un lavoro prezioso che ci ha permesso di superare una delle fasi più difficili – ha spiegato il sindaco -, per questo conferiamo il simbolo della nostra città».

La mostra con i tesori del palazzo della Questura

Il questore di Varese ha aperto anche le porte della Questura per una visita in anteprima alla mostra “L’arte svelata nel palazzo della Questura di Varese”. La mostra, organizzata dalla Questura di Varese, dal Comune di Varese e dall’Associazione “VareseVive”, con il patrocinio della Provincia di Varese ed il sostegno di Fondazione Cariplo, Fondazione Comunitaria del Varesotto e di De Molli Giancarlo Industrie S.p.a., che nasce con l’idea di far conoscere e valorizzare il rilevante patrimonio artistico ed architettonico del palazzo edificato come “Casa del littorio” su progetto di Mario Loreti, impreziosito dall’opera figurativa del pittore Giuseppe Montanari, oggi al servizio della cittadinanza e delle istituzioni democratiche.

Chi era Fabio Mondora

Dopo 10 anni passati tra Frontiera di Luino e Squadra Mobile a capo della sezione narcotici, il dottor Mondora vinse il concorso da Funzionario e venne assegnato all’Ufficio Immigrazione della Questura di Milano. Ma il richiamo dell’attività investigativa è forte e dopo due anni arriva a Lecco come dirigente della Squadra Mobile per 5 anni e poi a Varese a capo della Digos dal 2007 al 2014, anni durante i quali ha raggiunto ragguardevoli risultati in termini di prevenzione e contrasto agli estremismi di natura politica e religiosa. Nel 2014 approda a Milano alla Divisione Investigativa Antimafia, dove si occupa del contrasto alle infiltrazioni mafiose in particolare nei settori economico, produttivo e degli appalti pubblici, ricoprendo un incarico strategico nel corso dell’Esposizione Universale di Milano “EXPO 2015”. Nel 2017 rientra nella nostra provincia alla guida del Commissariato di Gallarate, prima di essere chiamato, nel 2018, nella calda piazza di Torino come vice dirigente della Digos. L’ultimo impegno l’ha visto alla Divisione Anticrimine, impegnato nel delicato settore delle misure di prevenzione e del contrasto al disagio giovanile.