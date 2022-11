«Non esiste innovazione senza comunicazione». Questa affermazione perentoria di Luca Barbieri, autore del libro “Comunicare innovazione e impresa” (Ayros), poggia su tante motivazioni, ma due sono quelle principali: la prima riguarda il funzionamento dell’ecosistema dell’innovazione; la seconda è legata al sistema di valori che informa la società.

Definire questo ecosistema, secondo Barbieri, significa identificare un “dentro” e un “fuori”. Tutto ciò che avviene dentro, ovvero la ricerca, l’azione dei facilitatori e di chi produce innovazione, startup e pmi, interessa gli aspiranti innovatori che vorrebbero prendere parte al processo di creazione e di trasferimento tecnologico.

Le ricadute della presenza di un ecosistema dell’innovazione sono notevoli in termini economici e sociali, ma senza comunicazione i nuovi attori farebbero fatica ad entrarvi perché non troverebbero una collocazione o, meglio, un’identità ben definita rispetto al proprio valore. Inoltre, senza comunicazione, il tech transfer sarebbe meno efficiente e l’interscambio tra i vari attori ne risulterebbe fortemente rallentato, con ricadute negative in un’economia dove la variabile tempo è determinante.

Narrare l’innovazione non è certo semplice, ma questo non giustifica una comunicazione sfasata nei contenuti e nella forma, spesso inadeguata rispetto alla pluralità degli strumenti che oggi i comunicatori hanno a disposizione. La comunicazione per chi fa innovazione è dunque strategica, a maggior ragione in Italia dove il ruolo del decisore pubblico – anche se le cose un poco stanno cambiando – non ha mai facilitato gli innovatori.

L’incontro “Il racconto dell’innovazione: come evitare di illudere il lettore” che si terrà a Glocal 2022 giovedì 10 novembre dalle 14 alle 16 nella sala Varesevive affronterà questi temi con giornalisti, comunicatori, manager e imprenditori. Interverranno: il giornalista Luca Barbieri, Marco Astuti, referente scientifico TechMission, Marco De Battista, coordinatore aerea economica Confindustria Varese, Barbara Sala, ceo Delcon Italia e Delcon Usa, e Giacomo Santoli, chief commercial officer di Vedrai. Modera l’incontro Michele Mancino, cofondatore e vicedirettore di Varesenews.