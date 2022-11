A Pavia un anziano si getta dal suo appartamento in fiamme: è gravissimo

Intervento dei vigili del fuoco a Pavia dopo la richiesta per le fiamme che uscivano da un appartamento di una palazzina di piazzale Crosione. Per cause in corso di accertamento si è verificato un incendio presso un appartamento sito al quarto piano di un condominio.

La squadra , arrivata sul posto con un’autopompa, un’autoscala e un autobotte di supporto, ha trovato un uomo esanime a terra. Presumibilmente l’uomo, un anziano di 77 anni, è precipitato dalla finestra. I vigili del fuoco hanno collaborato con il personale sanitario e hanno spento l’incendio, mettendo successivamente in sicurezza l’area.