Piazza piena a Cuvio per il “nuovo“ circolo: verrà gestito dai giovani della Proloco

Per i cuviesi quella del 20 novembre 2022 è stata una serena e fredda mattina di tardo autunno ma con i profumi e sapori della primavera. Sì, la nuova primavera che si appresta a vivere il rinnovato Circolo grazie all’intervento della Pro Loco e in particolare alla buona volontà, competenza e intraprendenza dei suoi giovani volontari.

Nato all’inizio del ‘900 quando le misere condizioni in cui viveva la gente spinsero le popolazioni a riunirsi in società di aiuto comune, solo negli anni’ 20 trovò l’attuale sistemazione e denominazione: ‘Circolo Famigliare Cultura e Progresso’. Dopo aver superato il ventennio, avendone pure subito la violenza di questo periodo e terminata la guerra mondiale, dirigenti e soci, con vigore, lo rilanciarono vivendo un prosperoso periodo fino agli anni ’70 e rendendo considerevole la sua centralità nella vita del paese.

Galleria fotografica Il nuovo circolo di Cuvio 4 di 4

Presso i suoi locali erano diverse le società che qui avevano posto la sede: dalla Filarmonica Cuviese al Gruppo Alpini e al Gruppo Cacciatori, alla Bocciofila Cuviese, ancora oggi presente, fino alla leggendaria Società Minerva, anima delle iniziative che per circa 50 anni si organizzarono al Circolo, per il Circolo e per il Paese; testimonianza di come questo luogo fosse la “casa di tutti i Cuviesi”.

Fece seguito il periodo in cui iniziarono a cambiare abitudini e gli avventori variare le proprie richieste di svago e furono molti i paesi che videro chiudere queste istituzioni associative; anche il Circolo di Cuvio ha subito questa crisi e per sopravvivere è stato concesso in affitto a privati passando anche attraverso tristi e difficili vicende economiche che l’hanno portato vicino al naufragio totale. Ecco quindi che la vitalità dei Cuviesi, anche stavolta non ha scordato ciò che aveva rappresentato per i propri padri la “casa di tutti”.

La questione è arrivata sino ai tavoli della giunta comunale, che con il sindaco Benedusi in testa, ha sensibilizzato altre società del paese per poter salvare l’importante patrimonio storico e culturale. Il dinamico gruppo dei più giovani dell’attivissima Pro Loco, ha raccolto a piene mani la questione e dalla primavera scorsa ha sempre lavorato alacremente ristrutturando gli ambienti, rendendoli agibili in ogni sua parte.

Dopo un intenso periodo, finalmente un altro fiore all’occhiello del paese di Cuvio ben rinnovato, è stato presentato a tutta la popolazione: l’inaugurazione ufficiale è avvenuta durante le celebrazioni di Santa Cecilia della Filarmonica Cuviese, una delle società che per circa 40 anni ha avuto la sua sede e la sala prove proprio nei locali del Circolo. Dopo la benedizione da parte di don Lorenzo Butti, arciprete della Comunità Pastorale e il taglio del nastro da parte della Presidente della Pro Loco, Giovanna Mutterle e del suo vice Michele Pianezza, alle note della Banda sono state aperte le porte ai visitatori: tre ampi locali ben luminosi e una attrezzatissima cucina, sin da ora sono disponibili per essere noleggiati per banchetti e feste private, iniziative culturali, convegni e mostre.

La nuova vita del ‘Circolo Famigliare Cultura e Progresso’ di Cuvio ha avuto inizio e ad occuparsi della gestione dell’organizzazione di una delle più vecchie istituzioni cuviesi, saranno i giovani della Pro Loco.