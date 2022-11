Plotone di varesini al “Monzino”. Miele in Giappone per il mondiale Masters

Fine settimana intenso per il rally di casa nostra. Nei giorni in cui una folta pattuglia di varesini prende parte al “Monzino” – la gara in circuito che si disputa all’autodromo nazionale – il veterano Mauro Miele è in Giappone per gareggiare nella tappa del Mondiale WRC e dare l’assalto al titolo Master.

QUI GIAPPONE – Miele è secondo in classifica nella Masters Cup, il campionato dedicato ai conduttori over 50 a una gara dalla fine, per l’appunto il Rally Japan. Nella classifica di categoria il campione bustocco ha 104 punti contro i 125 del tedesco Armin Kremer che però non è al via. Per sorpassare il rivale, Miele deve vincere la classe in Giappone ma dovrà fare i conti con i locali Fukunaga e Arai, con i francesi Roux (terzo in classifica) e Rosati e con l’irlandese Boland. Il pilota della DreamOne Racing è al volante di una Skoda Fabia Rally2 navigata da Luca Beltrame e gommata Pirelli.

QUI MONZINO – Il “Vedovati”, nome ufficiale di quello che in gergo si chiama “Monzino”, prevede la disputa di quattro prove speciali previste tutte nella giornata di domenica 13 novembre. E sono diversi i piloti “targati Varese” che si divertiranno sull’asfalto del tracciato brianzolo.

L’elenco partenti è aperto (tabella numero 1) da Andrea Crugnola, campione d’Italia assoluto 2022 che guiderà la Citroen C3 del team FPF Sport con cui ha vinto il tricolore; questa volta non avrà accanto Pietro Ometto bensì Marina Carmellino.

Ha invece scelto la Skoda Fabia un altro veterano di casa nostra, Giacomo Ogliari, in gara con il numero 16 affiancato dall’esperto navigatore Lele Falzone. E in classe R5 ci sarà anche il valcuviano Barsanofio Re, al via con la Polo Volkswagen del team Balbosca navigata dalla moglie Monica Luca.

Nelle categorie minori ci sarà spazio per il bustocco Fabio Locarno con Melania Quartarolo (#90) su Renault Clio Rally5, per il luinese Dario Novelli con Elena Imarisio su Peugeot 106 di classe A6 e per l’indunese Luca Fortuna affiancato da Lorenzo Maran su una Citroen Saxo di classe N2. Vettura preparata da Giò Dipalma che oltre a essere uno dei piloti più veloci del circondario è anche un meccanico di vaglia.