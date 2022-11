Power Dressing: cos’è e come definisce l’imprenditore di oggi

L’abbigliamento è importante, definisce la personalità e le ambizioni di una persona. Un concetto che può essere racchiuso con il termine power dressing. Curare la propria immagine è necessario tanto per le donne quanto per gli uomini e non è vero che il guardaroba maschile è “tutto uguale”.

In particolare gli imprenditori conferiscono al power dressing la giusta importanza. Il detto “l’abito non fa il monaco” non è del tutto vero. E’ attraverso la giusta scelta del capo d’abbigliamento che una persona può aumentare la sicurezza in se stessa e allo stesso tempo ottenere una precisa immagine con clienti, investitori e business partner.

Power dressing maschile: quando si è sviluppato?

Basta buttare per un momento l’occhio sui grandi uomini per capire che il power dressing maschile è sempre esistito. Fino a qualche anno fa però gli veniva data meno importanza. Possiamo però vedere come uno stereotipo l’idea che gli uomini hanno meno scelta rispetto a una donna. Ci sono tantissime declinazioni e accessori che possono dar vita a un abbigliamento che definisce la personalità.

Allo stesso tempo però i modelli di abbigliamento maschile si sono sviluppati molto di più nel corso degli ultimi anni. Gli uomini d’affari sanno che vestendo in un determinato modo riescono a trasmettere un messaggio piuttosto che un altro. La comunicazione non verbale e quella verbale devono coincidere tra di loro.

Tre modelli di power dressing maschile

In particolare oggi desideriamo mettere in evidenza tre diversi modelli di power dressing maschile e vediamo come determinati stili d’abbigliamento influenzano la percezione che gli altri hanno di una persona.

Giacca e cravatta

Durante il boom Economico del dopoguerra questo tipo di power dressing maschile si è imposto in modo quasi repentino. Camicia, completo e cravatta è lo stile particolarmente apprezzato dai grandi imprenditori e l’emblema di questo modo di vestire è Gianni Agnelli. Ha preferito vestiti formali però non ingessati così da trasmettere eleganza e allo stesso tempo autorevolezza. Nonostante può essere visto come un look stereotipato, c’è pur sempre un margine di personalizzazione.

Camicia senza cravatta

Eppure tanti imprenditori hanno rinunciato alla cravatta optando per uno stile casual però pur sempre autorevole. Oggi chi sceglie questo abbigliamento è perché decide di porsi sullo stesso livello del proprio interlocutore.

Esprime una imprenditorialità poco formale però ugualmente credibile. La camicia senza cravatta è un power dressing introdotto nel mondo dell’imprenditoria da Sergio Marchionne, colui che ha rinnovato FIAT. Tra i personaggi più famosi che hanno scelto di imitarlo troviamo Elon Musk, Sundar Pichai e Corrado Passera.

Lo stile degli imprenditori digitali

Uno stile che si è affermato negli ultimi anni e va a sostituire “giacca e cravatta” ormai reputato obsoleto. Sono soprattutto i giovani imprenditori che lavorano nel digitale che preferiscono evitare lo stile più formale, abbracciando l’idea che un maglione o una maglietta danno lo stesso la giusta immagine.

Il precursore di questa moda è stato sicuramente Steve Jobs. Il suo power dressing voleva trasmettere l’idea che Apple si rivolgeva soprattutto a un pubblico giovane e di conseguenza la sua azienda è “scesa dal piedistallo” e si è messa al livello del consumatore

L’abbigliamento scuro e apparentemente poco curato di Jobs durante le conferenze aveva uno scopo ben preciso: far concentrare i suo pubblico sull’iPhone. Sono stati tanti gli imprenditori che hanno optato per questo stile, come Tim Cook Satya Nadella e molti altri.

Come costruire il proprio power dressing

Costruire il giusto power dressing non è semplice, specialmente se fino a oggi non hai dato troppa importanza al messaggio che trasmetti attraverso il tuo abbigliamento. In questi casi noi ti suggeriamo di rivolgerti a una consulente d’immagine.

Una bravissima Business Image Expert italiana è Isabella Ratti, già da bambina disegnava abiti e questa passione l’ha portata avanti negli anni. Oggi aiuta le aziende e i liberi professionisti a trasformare la propria immagine e far trapelare così il giusto messaggio.

Isabella Ratti sa bene che un cambiamento esteriore aiuta a mettere in moto una trasformazione interiore molto profonda. Iniziano a comunicare in modo diverso adattandosi ai modelli di stile, però adattandoli alla personalità dei propri clienti.