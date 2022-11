Prendersi cura dei bambini: l’innovativa app dedicata ai genitori

Il Leone Verde Edizioni ha messo in evidenza il proprio obiettivo di mettere la primissima infanzia e i neonati al centro del proprio operato. Si tratta di una casa editrice che si occupa proprio di pubblicare volumi che sono incentrati in modo particolare sulla maternità, sulla famiglia e sulla genitorialità. Ebbene, questa casa editrice ha realizzato una innovativa app tecnologica dedicata ai genitori. Questa novità è stata studiata e messa a punto in virtù della collaborazione che è stata avviata con il gruppo WEIJI, il quale ha pensato alle diverse fasi della programmazione e della realizzazione.

L’app “Il Bambino Naturale”

L’app in questione si chiama Il Bambino Naturale e, come si è detto, si rivolge a tutte le mamme e a tutti i papà che vogliono prendersi cura dei bambini approfittando dei contenuti presenti nelle pubblicazioni de Il Leone Verde, in virtù della disponibilità di un contenitore digitale o catalogo ad elevata leggibilità. Il gruppo WEIJI si occupa di progetti che riguardano l’editoria digitale, ed è stato coinvolto nella creazione di questa applicazione mettendo a disposizione un software proprietario che è implementato in angular. In questo modo è possibile prendere un contenuto in pdf, wrapparlo e poi renderlo fruibile in HTML, in modo che esso possa essere indicizzato dai motori di ricerca e quindi posizionato.

La tecnologia usata

WEIJI ha applicato una tecnologia che prende il nome di SHBOOK e che è stata studiata al fine di rendere disponibili su tutti i device contenuti editoriali che parlano, appunto, di come prendersi cura dei bambini. Si tratta di contenuti ad alta leggibilità e che possono essere fruiti senza che ci sia bisogno di seguire alcuna procedura di installazione. Questo vuol dire che anche se si possiede uno smartphone di dimensioni ridotte si ha l’opportunità sia di esplorare il catalogo che di leggere con attenzione i propri contenuti preferiti.

Le preferenze degli utenti

Ma c’è un altro dettaglio che merita di essere messo in evidenza a proposito di questa app incentrata sul prendersi cura dei bambini: grazie ad essa, infatti, la casa editrice ha l’occasione di conoscere i gusti e le necessità degli utenti. Così, le scelte editoriali e le decisioni redazionali che verranno prese in futuro saranno più informate e consapevoli, e potranno essere gestite con più precisione. Ecco spiegato il motivo per il quale tale meccanismo si può ritenere un sistema di distribuzione dei prodotti alternativo, grazie a cui per altro si può monitorare l’andamento delle vendite, e inoltre è possibile analizzare le esigenze del pubblico.

Le pubblicazioni

In tutto in questo momento sono 95 le pubblicazioni che fanno parte dell’applicazione il Bambino Naturale. Ognuna di esse è responsive e può essere consultata sullo smartphone. Stiamo parlando di una piattaforma incentrata unicamente sulle pubblicazioni della casa editrice, i cui contenuti sono accessibili senza che vi sia bisogno di alcuna operazione di installazione. È possibile consultare le pubblicazioni in toto oppure acquistare solo dei capitoli specifici. Il formato SHBOOK è a suo modo rivoluzionario, dal momento che permette a tutti gli utenti di intervenire sul font, di cambiare la leggibilità del testo e di variare la dimensione dei caratteri, che possono essere scritti in minuscolo o in maiuscolo. Anche lo sfondo può essere modificato.

Gli strumenti dell’editoria digitale

Insomma, prendersi cura dei bambini diventa più semplice grazie a questa soluzione, che per di più mette a disposizione degli utenti tutti gli strumenti che caratterizzano al giorno d’oggi l’editoria digitale, come per esempio l’anteprima delle pagine o il sommario interattivo. Inoltre è possibile tradurre il resto in automatico in 11 lingue differenti, ed è garantita anche la condivisione attraverso i social network. Visto che si sta parlando di un catalogo digitale, c’è una sezione e-commerce per la piattaforma: così non solo si ha la possibilità di comprare i libri, ma è prevista anche l’opportunità di offrire delle pubblicazioni in regalo. Gli utenti, inoltre, possono usufruire delle promozioni che vengono suggerite dall’editore. Riassumendo, sarebbe sbagliato considerare Il Bambino Naturale un mero catalogo interattivo, perché è molto di più: una vera e propria piattaforma multimediale con un ricco catalogo di proposte che consentono di assecondare i bisogni di un ruolo familiare il cui livello di complessità è sempre maggiore.