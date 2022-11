Raffica di furti in via dei Boderi a Varese

La casa vacanze di una famiglia di milanesi, il retro di un’abitazione dove abita un’anziana. Ancora: appartamenti e abitazioni. Tutte prese di mira da una batteria di professionisti del furti che non si lasciano intimidire dalla voce che nella zona di via dei Boderi a Varese si è già sparsa: «Stanno “facendo“ parecchie case», dicono i residenti che in più di unìoccasione hanno avvisato il 112. Sul posto ha operato la polizia.

Volanti sono state viste anche nella serata di ieri, martedì, quindi l’attenzione da parte delle forze dell’ordine c’è. Nonostante questo sono almeno cinque le abitazioni prese di mira: un paio nella serata di sabato, i rimanenti colpi si sono concentrati solo nelle ultime ore. «Sono entrati a casa di amici che arrivano da Milano e in quel caso non è stato trovato nulla perché sono case vacanza», spiega uno dei residenti.

Il copione è probabilmente quello che già si è visto in passato con più soggetti che si coprono l’un l’altro con specifiche competenze: chi sorveglia le via di accesso e fuga e i movimenti del vicinato, chi entra e rovista e sottrae poi quel che trova. Rapidi, ma non indolore per i proprietari che si trovano a fronteggiare se va bene le effrazioni (anche i tentati furti lasciano tracce) e se va male contanti, preziosi e quanto viene trovato.