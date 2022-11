Come richiedere la cessione del quinto?

Essenzialmente è un prestito garantito riservato a lavoratori dipendenti e pensionati. Il suo successo nel mondo del lavoro (e non solo) deriva sicuramente dalle sue caratteristiche, che sono considerate congeniali e molto vantaggiose per determinate categorie e/o figure professionali.

Consiste nella trattenuta diretta di una rata mensile della cifra di almeno un quinto della propria busta paga o pensione statale, che da regolamento dovranno essere attive e legalmente percepite. Essa viene concordata tra ente creditore e beneficiario, che insieme, devono analizzare tutti i dettagli del contesto di richiesta e le sue motivazioni, senza tralasciare nessun particolare ai fini di un adeguato prestito.

E’ considerato altamente tutelante, soprattutto nei confronti di persone con una storia creditizia alle spalle, che potranno riscattarsi attraverso questa forma di pagamento rateizzato e accettato solamente se in possesso di una entrata certificata.

La sua durata è variabile e non tutti possono riceverne i benefici. Solitamente viene estinto in 120 mesi, con un minimo di due anni e un massimo di dieci per i lavoratori dipendenti statali senza nessuna particolare motivazione richiesta e senza nessuna anzianità minima di servizio, purchè venga presentato in fase di stipula un documento che attesti un contratto di assunzione definitivo o a tempo indeterminato.

Ma quindi, perché conviene sceglierlo rispetto a un semplice prestito personale?

Le differenze tra cessione del quinto e prestito

Differiscono sostanzialmente per metodo di pagamento, infatti, qualsiasi cessione del quinto, come già descritto, viene trattenuta dalla busta paga o dal cedolino della pensione senza passare minimamente da intermediari o contratti supplementari.

Un prestito personale invece, risulta essere molto più libero e svincolato, poiché è il ricevente a scegliere la modalità di pagamento della rata di ammortamento, attraverso:

– Addebito sul proprio conto corrente;

– Bollettino postale.

Va da sé che debba essere in linea con i propri guadagni mensili, specie perché dovrà essere commisurato proprio sul proprio stipendio/pensione, che dovrà essere attentamente controllata per avere un conteggio reale e senza nessun errore.

Non tutti possono usufruire di questo servizio, ed è importante quindi conoscere adeguatamente la propria situazione contrattuale/lavorativa, in modo tale da riuscire a capire per tempo come comportarsi in caso di rifiuto o accettazione della propria richiesta di cessione del quinto.

Come posso richiederlo?

Lo potrete richiedere ad un ente creditore come il gruppo bancario Compass ed è valido per lavoratori dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato.

L’impiego non è vincolante, purchè non si sia:

– Imprenditori;

– Artigiani;

– Liberi professionisti.

Queste categorie infatti, non essendo stipendiate, non saranno in grado di ricevere nessuna cessione del quinto, a prescindere dai guadagni mensili e dalle entrate nette annuali. Nello specifico la richiesta per questo determinato tipo di prestito sarà respinta anche se non si è in possesso di una copertura assicurativa, che di norma non viene percepita dai casi sopracitati.

Viene considerata un requisito fondamentale e da cui non si può soprassedere, dal momento che viene considerata una garanzia obbligatoria ai fini di una sicurezza personale sia per il ricevente che per il creditore, tutelandoli per qualsiasi evenienza.

Fondamentalmente i vantaggi sono tantissimi, ma quello principale rimane quello inerente alla sua natura, essendo infatti una forma di credito garantita ed esente da rischi, proprio perché la somma ottenuta in prestito verrà restituita tramite un programma noto e diretto sulle buste paga del richiedente.

I piani di ammortamento sono tutti chiari e sotto vincolo contrattuale, in modo tale da non risultare sfavorevoli ad ambo le parti, garantendo così trasparenza, organizzazione e puntualità ogni mese.