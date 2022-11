Scontro tra un’auto e una moto ad Azzio

Incidente questa mattina, venerdì 18 novembre, ad Azzio. Poco prima delle 7.15, in via Monterosa, un’auto e una moto si sono scontrate. Ad avere la peggio è stato il motociclista, un uomo di 57 anni, che è stato trasportato in ospedale in codice giallo e secondo le prime informazioni è fuori pericolo di vita. Sul posto è intervenuta l’ambulanza della Croce Rossa di Gavirate. Allertati per i rilievi i carabinieri della Compagnia di Luino.