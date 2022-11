Il sentito ricordo di Marco Mannuti, da Corato a Malnate

La notizia della morte di Marco Mennuti ha sconvolto due comunità: quella della sua città d’origine, Corato, ma anche Malnate, che lo aveva accolto sette anni fa per lavoro, facendo il frontaliere in Svizzera per conto di una azienda del settore finanziario.

A Corato era rimasto ovviamente legato, tanto che anche prima di partire per la sua ultima vacanza era passato dalla città natale. Nella città in provincia di Bari aveva aveva indossato per anni la maglia della squadra di basket, diventandone un grande appassionato.

Sono stati tanti i messaggi che in queste ore – a Corato così come a Malnate – hanno ricordato quel ragazzone che ha interrotto il suo percorso di vita in maniera inaspettata, tragica, beffarda. Una vita recisa in un momento di gioia, quello della vacanza, di cui Marco aveva voluto condividere emozioni tenendo aggiornati i suoi amici con la pubblicazione di fotografie sui suoi profili social.

Le autorità sono al lavoro per completare l’iter che lo riporterà a casa. Al momento ancora non si conoscono i particolari del tragico incidente e i tempi del suo rimpatrio.