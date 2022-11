Sos amore sul lago di Varese: “L’anatra mandarina mi ha fatto conoscere un angelo, aiutatemi a trovarla”

La premessa è che ci fidiamo senza troppo indagare del sentimento di un lettore che lancia un sos romantico dopo un colpo di fulmine scattato sulle rive del lago di Varese nel pomeriggio di domenica mentre era a caccia dell’anatra mandrina.

L’animale attira: già in passato in tanti si chiesero che ci facesse questo volatile multicolore sul lago, dalle nostre parti ché mai si è visto, e giù a domandare.

Gli esperti risposero, circa la stravagante apparizione, ed evidentemente il nostro lettore ha voluto immortalare alcuni esemplari proprio in uno dei luoghi segnalati per la particolare presenza di questo volatile: Schianna. L’ambientazione aiuta, è il tramonto di una giornata splendente e i raggi del sole già cominciano a illuminare la luna.

E qui difatti arriva Cupido. «Mentre facevo avanti ed indietro ho visto una splendida ragazza, abbiamo parlato insieme anche con i suoi genitori, dell’anatra mandarina, solo che non ci siamo presentati…l’unica cosa che so è, che sono di Busto Arsizio», scrive il lettore, che chiede un aiuto per ritrovare la ragazza con la quale ha incrociato gli sguardi nel pomeriggio di domenica (nella foto, due cigni alla Schiranna, 6 novembre 2022, Claudia Dicri su Oggi nel Varesotto).