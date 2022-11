A Travedona il film “200” e un incontro sul conflitto tra palestinesi e israeliani

La rassegna “Un posto nel mondo” continua e lo fa con un altro appuntamento da non perdere. Dopo la partecipazione dell’europarlamentare Pietro Bartolo, gli organizzatori invitano gli spettatori al Cinema Sant’Amanzio di Travedona Monate, giovedì 17 novembre, alle 21, dove è in programma la proiezione del bellissimo film “200 Metri” che racconta in modo originale il conflitto Israele Palestina. Presenta la serata il medico e attivista varesino Filippo Bianchetti.

200 metri (200 ʾamtār) è un film del 2020 scritto e diretto da Ameen Nayfeh, al suo esordio alla regia di un lungometraggio.Girato a Tulkarem nel 2019, il film è stato scelto come rappresentante della Giordania nella corsa all’Oscar al miglior film internazionale 2021.

Trama

La famiglia di Mustafa e sua moglie Salwa è divisa dal muro che separa palestinesi e israeliani in Cisgiordania. Lui ha scelto di vivere oltre la barriera, separato dalle persone che ama. Mustafa e Salwa fanno di tutto per far funzionare le cose, ma un giorno Mustafa viene avvisato che il figlio ha avuto un incidente: l’uomo si precipita al checkpoint israeliano, ma a causa di un problema burocratico gli viene negato l’ingresso. Disperato, cerca in ogni modo di coprire questa distanza invalicabile di appena 200 metri…

La geometria insegna che il modo più veloce per unire due punti è tracciare una retta. La vita e la Storia, però, hanno da sempre altre regole…Un piccolo film dichiaratamente politico, che trova nelle ferite di una terra la metafora del male che la affligge.

Ingresso: 5 euro.

Tutti gli appuntamenti di Un posto nel Mondo