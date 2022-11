Trionfo per Alessio Rovera: secondo titolo mondiale per il pilota di Varese

Otto ore con il fiato in gola fino alla gioia finale: per il secondo anno consecutivo il varesino Alessio Rovera si laurea campione del mondo di automobilismo in versione endurance, ovvero nelle gare di lunga durata del campionato FIA WEC. Un successo prestigioso colto insieme ai compagni del team AF Corse – il danese Nicklas Nielsen e il francese François Perrodo – a bordo di una vettura prototipo, al primo anno di partecipazione con un bolide di questo tipo.

Rovera e soci si sono imposti nella classe LMP2 Pro-Am, seconda categoria in ordine di importanza tra i prototipi con equipaggio composto da almeno un pilota dilettante (Perrodo, di professione presidente di una industria petrolifera). Per ottenere la corona mondiale, la vettura di AF Corse doveva terminare l’ultima prova del campionato, la “8 Ore del Bahrein” davanti ai rivali del team Algarve Pro Racing: missione compiuta con una discreta autorevolezza, anche se il risultato non è stato così semplice da cogliere.

Alla fine Rovera, Nielsen e Perrodo hanno terminato la gara al 14° posto assoluto ma al primo di LMP2 Pro-Am, con l’Algarve terzo e superato dalla vettura del team Ultimate. Le tre vetture si sono date a lungo battaglia: AF Corse è rimasta quasi sempre davanti ma a un paio d’ore dalla conclusione una situazione di Full Course Yellow (bandiera gialla su tutto il circuito) aveva rimescolato le carte e favorito i rivali della squadra italiana. Poi però, con il passare dei giri, la Oreca-Gibson di Rovera e soci ha blindato la posizione di testa tra le Pro-Am chiudendo in trionfo.

ROVERA: “CONCLUSIONE ESALTANTE”

Rovera e Nielsen sono tra i piloti in lizza per guidare una Hypercar Ferrari ufficiale nella stagione 2023: il Cavallino Rampante schiererà due vetture nella classe regina del WEC per un totale di sei driver e il titolo ottenuto su un prototipo forse aumenta le possibilità per il varesino e il danese. Vedremo; intanto Alessio spiega: « È stata una stagione durissima anche in questo finale, ma la squadra è stata straordinaria e abbiamo potuto coronare nella maniera più esaltante il successo in campionato con una vittoria di tappa. Abbiamo visto per la prima volta un prototipo Oreca solo un anno fa e nel giro di pochi mesi già a Sebring ci siamo presentati ai vertici. Poi ci siamo mantenuti lì davanti lottando metro su metro con rivali competitivi, grazie alla dedizione e alla determinazione che ognuno ha saputo mettere in questa impresa. Personalmente sono felice che questo secondo titolo sia arrivato alla prima stagione nei prototipi e da pilota ufficiale di Ferrari Competizioni GT. Era una nuova, emozionante sfida e i risultati ci hanno dato ragione».

L’ultima tappa iridata ha laureato campioni della classe regina (Hypercar) gli alfieri Toyota Mike Conwey, Kamui Kobayashi e Jose Maria Lopez con la vettura numero 7 che ha dovuto attendere il round finale per avere la meglio della Alpine di Vaxiviere, Negrao e Lapierre. Trionfo Ferrari in GT Pro: l’ennesimo duello con Porsche ha visto il trionfo della 488 di Alessandro Pier Guidi e James Calado.

WEC 2022 – I RISULTATI DI AF CORSE #83* Sebring: 1° / Spa-Francorchamps: 1° / Le Mans: 4° / Monza: 3° / Fuji: 1° /Bahrein: 1°.

* classe LMP2 Pro-Am

I TITOLI DI ALESSIO ROVERA

2022 – Campionato Mondiale FIA WEC – LMP2 PRO-AM

2021 – Campionato Mondiale FIA WEC – GTE AM

2020 – Campionato Italiano GT – Serie Endurance

2019 – Campionato Italiano GT – Serie Sprint

2017 – Porsche Carrera Cup Italia

2012 – Campionato Italiano Aci Csai Abarth