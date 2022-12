5 suggerimenti per migliorare la tua carriera

Se vuoi fare carriera e avere un lavoro più appagante, ci sono diverse strategie che puoi portare avanti. Ecco quelli che sono i migliori consigli da mettere in pratica fin da ora per migliorare la tua posizione lavorativa.

Consegui un diploma o una laurea

Per migliorare la tua posizione al lavoro è utile conseguire il diploma di maturità oppure la laurea. In particolare nel settore pubblico, ci sono delle posizioni a cui puoi accedere solo se hai dei determinati requisiti che spesso hanno a che fare con i titoli in tuo possesso. Per far domanda per un avanzamento di carriera, nel settore pubblico ma anche privato, occorre avere un diploma di maturità o la laurea. Grazie ai corsi di ScuolaOnline.com puoi tornare a studiare e avere successo sul posto di lavoro. Organizzi lo studio in base ai tuoi impegni di lavoro grazie a un sistema flessibile che ti permette di seguire le lezioni dove e quando vuoi tu.

Definisci i tuoi obiettivi finali

Inutile dire che vuoi avere una migliore posizione al lavoro, poiché devi invece esser molto più preciso e definire esattamente quali sono i tuoi obiettivi. Sii più chiaro possibile con te stesso e metti nero su bianco quali sono i tuoi obiettivi a breve e lungo termine cioè a uno, tre e cinque anni. Ricorda che devi anche essere concreto e realistico tenendo presente quali sono le reali possibilità davanti a te.

Identificati con l’azienda

Tu e l’azienda dovete diventare la stessa cosa. Renditi conto che ogni volta che parli e comunichi con clienti e fornitori, stai rappresentando l’azienda perciò puoi usare anche il plurale maiestatis. In pratica, se fai bene, fai il bene della società. Rimboccati le maniche e fai del tuo meglio: se l’impresa cresce, lo farà anche la tua carriera. Il tuo destino sul posto di lavoro e quello dell’impesa sono strettamente collegati, procedono su binari paralleli.

Segui un mentore

Se vuoi fare carriera, scegli un mentore cioè trova una sorta di figura di riferimento all’interno dell’impresa. Non si tratta di fare lo zerbino, ma piuttosto di trovare qualcuno che sia disposto a prenderti un po’ sotto la sua ala protettiva, darti consigli e aiutarti a muoverti nel modo giusto nelle complesse gerarchie aziendali. In breve tempo, potresti scoprire quali sono le scorciatoie burocratiche e gli usi che si sono instaurati in un grande ufficio con il passare degli anni. Ottieni il supporto che ti serve e sai su chi poter contare per fare sempre bene e meglio.

Tieniti aggiornato

Il mondo del lavoro si evolve in continuazione, ci sono costanti novità. Tieniti sempre aggiornato leggendo giornali e altri contenuti in base al tuo settore di impiego. Puoi sfruttare a tuo vantaggio le conoscenze, intercettando in anticipo sui tempi quelle che saranno le tendenze del mercato oppure proponendo nuovi business che stanno già andando molto forte all’estero. Segui anche corsi di aggiornamento, proponi nuovi metodi formativi e soluzioni innovative per i problemi che sorgono tutti i giorni in azienda.