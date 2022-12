Abbandonano rifiuti a Cairate, individuati e denunciati

La scorsa settimana, grazie alla collaborazione di alcuni cittadini e al lavoro delle forze di polizia locale, è stato possibile individuare i responsabili autori di abbandono di rifiuti nel Comune di Cairate.

«In via Gitti sono stati abbandonati dei rifiuti inerti edili» spiega il sindaco Anna Pugliese. «Grazie alla buona collaborazione della cittadinanza, che ha aderito al progetto di Controllo del Vicinato, l’abbandono è stato tempestivamente segnalato, indicando le caratteristiche del veicolo di chi ha lasciato i rifiuti. Il sistema di videosorveglianza ha rilevato le immagini del passaggio del veicolo consentendo agli agenti di polizia locale, per mezzo di un puntuale pattugliamento del territorio, di individuare il trasgressore durante il trasporto di rifiuti evitando, quindi, che portasse a compimento un ulteriore abbandono». Grazie agli elementi raccolti, l’autore è stato denunciato.

Un altro caso di abbandono di rifiuti si è verificato in via dei Pellegrini: «l’autore è stato individuato

dopo aver analizzato i rifiuti abbandonati, all’interno dei quali sono stati repertati documenti di

trasporto merce acquistata dal trasgressore e per mezzo dei quali gli agenti di polizia locale hanno

potuto dare un nome ed un volto al malfattore, il quale, si serviva dei canali social per pubblicizzare

la sua passione per il bricolage».

«Questi due casi – conclude Pugliese – dimostrano come una collaborazione congiunta tra cittadini e forze di polizie possa servire per individuare tempestivamente i responsabili e favorire la diminuzione di questo

problema, ma persino costituire un deterrente contro altri illeciti, anche di natura penale».