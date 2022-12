A palazzo Estense di Varese prendono vita i “Racconti d’Inverno” scritti dagli alunni delle primarie

Il Salone Estense del Palazzo Comunale di Varese ha ospitato nella mattinata di oggi, mercoledì 7 dicembre, la premiazione delle otto scuole primarie di Varese – la primaria Canetta, l’Istituto G. Galilei, la scuola IV Novembre, la Locatelli, la primaria Pascoli che ha sede a Lozza e fa parte dell’Istituto comprensivo Anna Frank, la scuola Mazzini con le due sezioni 5A e 5B, la Felicita Morandi e la scuola Sacco – che con le rispettive classi quinte hanno partecipato all’iniziativa “Cara Terra, ti porto un dono”.

A Palazzo Estense, infatti, ogni sera da domani, gioveì 8 dicembre, fino al 17 gennaio, prenderanno vita i “Racconti d’Inverno”: sulla facciata della dimora storica verranno proiettati video animati, creati con le storie scritte proprio dai bambini – tra le quali, in particolare, sono state selezionate “Un dono per natura” scritto dalla classe quinta dell’istituto Locatelli; “I pinguini sono stufi e altri racconti” della classe quinta della scuola Pascoli di Lozza e “Corvi, colombi e le mille luci della natura” scritto dalla classe quinta scuola IV Novembre – e illustrate dagli artisti Marco Mac e Ahmed Malis e poi montate in un unico racconto animato dal video designer Davide Schinaia.

I bambini hanno scritto un racconto che aveva come tema la tutela del Pianeta, incentrato sul dono per l’ambiente e la sua salvaguardia. A tutte le classi partecipanti è stato consegnato un attestato e un premio, con un buono per acquistare materiale scolastico. La città potrà ammirare le opere animate realizzate sulla base dei racconti degli alunni visitando i Giardini Estensi. Tutte le sere, a partire da giovedì 8 dicembre, ci saranno tre appuntamenti per assistere alle proiezioni, uno per ogni video, alle ore 17:45, 18:30 e 19:15.

“I bambini e le bambine delle scuole della città sono i grandi protagonisti di questa edizione del Natale varesino – ha dichiarato l’assessora ai Servizi Educativi Rossella Dimaggio – Abbiamo riempito di significato la bellezza: la bellezza è data dalle luci, il significato dal racconto delle scuole della città. Storie meravigliose, sono stati premiati tutti, ma tre di questi racconti sono stati trasformati in immagine. I bambini e le bambine hanno scelto il tema del dono alla terra e hanno raccontato con le loro parole, i loro pensieri e i loro sguardi, che terra e che mondo vorranno o vorrebbero , riempiendo di significato i nostri cuori e le nostre menti. Il Natale è per loro”.

Presenti a consegnare i premi anche la vicensidaca di Varese Ivana Perusin, Valerio Festi e Monica Maimone dello Studio Festi, che ha realizzato lo spettacolo di luci “Il Giardino dell’Incanto” nel parco di Palazzo Estense, che partirà domani sera, giovedì 8 dicembre nei Giardini Estensi di Varese e fino al 17 gennaio sarà visitabile tutte le sere, dal lunedì al giovedì dalle 17.30 alle 20.30. Venerdì, sabato e domenica dalle 17.30 alle 22.30.

“Un evento nell’evento – ha affermato Ivana Perusin – quest’anno i Giardini Estensi saranno un’esperienza a tutto campo, con il coinvolgimento dei primi destinatari della magia del Natale, i bambini, grazie alla creatività dello Studio Festi, che ha saputo trasformare i racconti in animazioni uniche, mentre a far da sfondo ci saranno le grandi architetture che ricreano dei giardini luminosi”.