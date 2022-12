Apre la stazione Tibaldi, primo passo verso la Circle Line di Milano

Per ora è solo una stazione (in pù), ma in prospettiva è il primo passo per arrivare alla “Circle Line”, la linea suburbana che collega la fascia di prima periferia di Milano. Parliamo della stazione Milano Tibaldi Università Bocconi, inaugurata lunedì mattina: entrerà in funzione dal prossimo orario Trenord, domenica 11 dicembre, ed è inserita nella linea S9 Saronno-Seregno-Milano-Albairate.

La nuova fermata è stata inaugurata alla presenza di Alessandro Morelli, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Claudia Maria Terzi, assessore alle Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile di Regione Lombardia, Giancarlo Tancredi, assessore alla Rigenerazione Urbana Comune di Milano, Francesco Billari, rettore dell’Università Bocconi di Milano, e Vera Fiorani, amministratrice delegata e Direttrice Generale di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS).

La fermata – costata 22 milioni di euro – è infatti caratterizzata da spazi verdi esterni a servizio di passeggeri e cittadini e dall’inserimento di pareti ed elementi di ingegneria naturalistica integrati nelle barriere antirumore, nelle strutture e negli argini della stazione, in grado di assorbire le emissioni di CO2, di riutilizzare le acque piovane e migliorare il microclima e la resilienza urbana in un contesto fortemente antropizzato.

La fermata, rialzata rispetto al piano strada, è accessibile attraverso due percorsi pedonali pubblici e una pista ciclabile. Adeguata agli standard europei previsti per i servizi ferroviari metropolitani, rispetta tutte le norme per l’accessibilità: marciapiedi lunghi 250 metri, alti 55 cm – per facilitare la salita e discesa dai treni – raggiungibili attraverso scale, scale mobili e ascensori panoramici; pensiline d’attesa lunghe circa 150 metri che coprono anche i percorsi pedonali pubblici; pavimentazione dei marciapiedi dotate di percorsi tattili per ipovedenti; è presente un sistema di informazioni ai viaggiatori con monitor e annunci sonori lungo i marciapiedi.

Verso la “Circle line”

Come detto la stazione è oggi servita dalla linea S9 Saronno-Milano-Albairate, che “circumnaviga” tutto il centro di Milano a Est e a Sud e che prevede due treni ogni ora.

La linea Trenord S9 ha riaperto una linea – la “cintura Sud” – che fino a una dozzina di anni fa era completamente senza traffico passeggeri. Oggi la S9 in ambito urbano serve le stazioni di San Cristoforo, Romolo, Tibaldi, Porta Romana, Forlanini Rfi, Lambrate, Greco Pirelli, con connessioni con il Passante, la M3 e la M2 (e in futuro con la M4).

Comune, Città Metropolitana e Rfi prevedono però anche l’attivazione in prospettiva di una vera Circle line, che colleghi tutte le periferie passando anche da quelle Nord, con nuove stazioni ferroviarie in via Padova, in corrispondenzan delle fermate della metropolitana Istria e Dergano, fino alla stazione Milano Certosa.

Dotata di treni frequenti, diventerebbe un collegamento intraperiferico che eviti di passare dal centro città. Va detto che l’inserimento di nuove fermate sulle linee a Nord (tra Lambrate e Certosa) risulta più difficoltoso e il progetto è ancora solo agli inizi.