Astuti: “Le case di comunità sono scatole vuote. Moratti e Bertolaso non si vergognano?”

«Fontana e Moratti per un anno hanno inaugurato case di comunità che sono scatole vuote, con orari ridotti e senza medici di base, specialisti, infermieri e professionisti vari. Lo ha ben documentato un servizio della trasmissione Report di Rai3 andata in onda lunedì sera. È incredibile che il Terzo Polo faccia finta di non vedere e di dimenticare le battaglie di questi cinque anni, con una giravolta francamente indegna. Le case di comunità sono un modo concreto per alleviare la pressione sui pronto soccorso e un tassello fondamentale della costruzione della medicina territoriale che è stata distrutta negli anni di amministrazione del centrodestra. Né a Fontana né a Moratti interessa cambiare modello sanitario, sono interessati unicamente a tagliare i nastri di fronte a fotografi e giornalisti. Di case di comunità ne hanno inaugurate a decine, sempre con questa modalità. Intanto, nei reparti di pronto soccorso, sempre stracolmi di pazienti, gli operatori sono sommersi dalle emergenze e vedono lesa la dignità loro e di chi varca la soglia del reparto. Come si fa a non provare vergogna?»

Lo dichiara il consigliere regionale del Pd Samuele Astuti in merito alla situazione delle case di comunità in Regione Lombardia ben illustrata dal servizio di ieri sera di Report, Rai3.