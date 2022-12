Auto si scontrano sulla A8 all’altezza di Gallarate, cinque feriti

Un incidente avvenuto questa mattina, giovedì 22 dicembre sta provocando code e rallentamenti sulla A8 in direzione di Varese all’altezza dell’innesto A36-Gallarate.

Per cause in corso di accertamento due auto si sono scontrate poco dopo le 7 di questa mattina. Cinque i feriti, secondo le prime informazioni, tra cui due ragazze di 19 e 21 anni, uno dei quali è stato trasportato in ospedale in codice giallo. L’incidente ha avuto pesanti ripercussioni sul traffico, intenso a quell’ora del mattino. Sul posto i soccorritori della Croce Rossa di Gallarate, i vigili del fuoco e la polizia stradale.