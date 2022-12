Belvedere di Palazzo Lombardia aperto nel fine settimana

Nel fine settimana i cittadini lombardi e i turisti potranno ammirare Milano dall’alto. Domani, sabato 3, e domenica 4 dicembre, infatti, sarà possibile salire gratuitamente dalle 10 alle 18 al Belvedere di Palazzo Lombardia, al 39esimo piano.

La riapertura al pubblico coincide con le iniziative organizzate da Regione Lombardia per le festività natalizie e riunite nel cartellone che ha per titolo ‘La Magia del Natale’.

Oltre al panorama mozzafiato, i visitatori potranno ammirare una esposizione d’eccezione: l’opera artistica ‘Natività’, realizzata da un maestro Leonardesco del XVI secolo e inaugurata ieri dal governatore Attilio Fontana e dall’arcivescovo di Milano Monsignor Mario Delpini, che ha impartito la benedizione all’opera. La rassegna ‘La Magia del Natale’, che ha preso il via ufficialmente ieri, prevede altre attrazioni per bambini e famiglie in piazza Città di Lombardia.

Oltre a pedalare sulle biciclette collegate a un sistema di cogenerazione elettrica per accendere l’albero centrale della piazza, sarà possibile fare un gesto di solidarietà partecipando al ‘Giocattolo sospeso’, il progetto di raccolta giocattoli realizzato in collaborazione con Assogiocattoli e AREU: accedendo al foyer dell’auditorium Testori si potrà infatti lasciare un giocattolo per i bambini ospiti degli ospedali pediatrici del territorio regionale.

Allo spazio IsolaSet, invece, ci si potrà immergere nel villaggio fiabesco di ‘Pinocchio and friends’ e partecipare alle attività previste, previa prenotazione su www.eventi.regione.lombardia.it

Il calendario degli eventi è disponibile a questo link:https://eventi.regione.lombardia.it/it/la-magia-del-natale