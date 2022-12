C’è il nome per l’incarico a direttore dell’Asst Sette Laghi. Ed è un “varesino”

La delibera di giunta è alla firma del presidente Attilio Fontana. Il nuovo direttore generale dell’Asst Sette Laghi di Varese sarà varesino come richiesto dal sindaco Davide Galimberti. È Giuseppe Micale dipendente dell’ospedale Niguarda attualmente nella squadra strategica di Walter Bergamaschi in qualità di direttore amministrativo. È un ex dell’azienda varesina Macchi dove è arrivato nel 1995 e vi è rimasto ricoprendo ruoli di crescente responsabilità fino al passaggio a Milano dieci anni fa.

L’incarico dovrebbe essere annuale, un ruolo di commissario, dunque, per completare il lavoro che il direttore Bonelli lascia passando alla direzione dell’istituto Mondino di Pavia da gennaio.

La candidatura di Micale ha avuto il principale sponsor nella presidente dell’Ordine dei Medici della provincia di Varese Giovanna Beretta che di Micale è collega a Niguarda.

A parte colpi di scena dell’ultima ora, il nuovo anno si apre con la novità di un nuovo direttore generale. E sarà un volto conosciuto a Villa Tamagno .