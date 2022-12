Chiuso per una notte lo svincolo di Cavaria dell’autostrada A8

Una notte di chiusura per lo svincolo di Cavaria sull’autostrada A8 Milano-Varese: per consentire attività di ispezione delle barriere antirumore, dalle 21:00 di venerdì 16 alle 5:00 di sabato 17 dicembre, sarà chiuso lo svincolo di Cavaria, in uscita per chi proviene da Varese e da Milano.

In alternativa si consiglia di utilizzare l’uscita di Solbiate Arno o di Gallarate.