Il Comune di Somma Lombardo: “Festeggiamo responsabilmente”

Un post su Instagram e un messaggio chiaro da parte del Comune di Somma Lombardo. “Rispettiamo le norme di sicurezza e di utilizzo dei fuochi d’artificio. Limitiamone l’uso dalle 23:30 alle 01:00 concentrando i botti in un orario ridurremo il disagio per le fasce deboli della popolazione e per i nostri amici 4 zampe”.

Il post prosegue: “rispettiamo strade e luoghi pubblici eviteremo gli incidenti del giorno dopo e potrà festeggiare anche chi si occupa delle pulizie.

…. usiamo la testa

festeggiare responsabilmente aiuta l’ambiente, promuove il rispetto reciproco e fa risparmiare”.