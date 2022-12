Il Comune di Varese apre il bando per l’assegnazione dello stabile di via Tonale confiscato alla criminalità

Il Comune di Varese ha aperto aperto il bando per la concessione dell’immobile in via Tonale 15 confiscato alla criminalità organizzata.

L’immobile confiscato era entrato nel luglio di quest’anno nel patrimonio indisponibile del Comune di Varese con voto favorevole del Consiglio comunale, e e ora verrà assegnato per finalità istituzionali o sociali, con concessione d’uso a titolo gratuito e della durata di 6 anni, non rinnovabile.

Chi fosse interessato a partecipare dovrà far pervenire la proposta mediante consegna a mano o con invio postale al Comune di Varese, Ufficio Protocollo, in via Sacco 5 entro le 12 del 30 gennaio 2023.

Nella documentazione da allegare dovrà esserci anche il certificato di avvenuto sopralluogo. Per informazioni e per fissare un sopralluogo è possibile chiamare il numero 0332 255359 o scrivere all’indirizzo mail patrimonio@comune.varese.it.

Ulteriori informazioni sul sito del Comune di Varese.