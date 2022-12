Continua a sognare, la Monday Lesson di Luca&Simone: SÌ…! LUI ESISTE!

Puntata natalizia della rubrica settimanale curata da Andrea Arnaboldi, ultramaratoneta, ispiratore di grandi e piccoli e ambasciatore di Aisla che dà voce a due amici che non ci sono più e che lasciano ad ognuno di noi messaggi di ispirazione, coraggio e speranza

La verità è che esiste veramente!

Anche noi ad un certo punto delle nostre vite abbiamo iniziato a dubitare della sua esistenza, ma adesso che siamo qui ai piani alti possiamo confermarvi che lui esiste più di qualsiasi altra cosa…!

Sì, esiste veramente!

È da parecchi mesi che lavora ininterrottamente h24 alla lettura e alla logistica di letterine e regali supportato della Yourdifference del manager Dragoni.

La preparazione atletica curata dall Endurance Accademy del dottor Filipas, la cura medico/nutrizionale del Professore Angelini, la cura fisioterapia di del trio Pellegrini/ Todaro/Antonello supervisionati dal dottor Cigni hanno lucidato i muscoli delle renne facendole trovare pronte allo scoccare della mezzanotte!

Negli anni si è evoluto a livello d’ immagine grazie alla collaborazione con la società ilnostrolab della brillante Cipolat e ha introdotto nuovi viaggi e regali grazie a Csain con il dinamico Vercesi.

Sì, noi l’abbiamo visto…Sì, lui esiste!

Chi non crede alla sua esistenza vive ancora nel paleozoico mentale dove uno crede solo se lo vede.

Lui esiste come l’amore, la generosità e come la fede nei vostri sogni!

Lui esiste e potete vederlo negli occhi di quelle persone che vivono la vita con entusiasmo, passione e sanno ancora meravigliarsi per un sorriso, un abbraccio, un saluto.

Lui esiste e potete respirarlo nella bellezza della vita e nel brivido lungo la vostra schiena mentre immaginate il vostro sogno più bello!

È vero che forse nessuno sul pianeta Terra l’ha mai visto, ma è ancor più vero che non ci sono neanche prove che non esista!

Le cose più magiche e potenti sono quelle che non si possono vedere, ma che senti battere nel tuo cuore come i tuoi sogni!

Sì, lui esiste e continuerà a portare gioia, felicità, speranza, amore nei cuori di tutti voi perché voi siete della stessa sua materia, voi siete fatti della stessa magia di cui sono fatti i sogni!

Sì, lui esiste… E….

CONTINUA A SOGNARE….

Tanti auguri di un felice e sereno Natale da parte nostra!

Luca&Simone, spettacolo spettacolare Natale!

CONTINUA A SOGNARE!

Sì…Babbo Natale esiste!!