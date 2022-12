Dal primo gennaio benzina più cara: decade il taglio sulle accise dei carburanti

Scadrà domani, 31 dicembre, lo sconto di 18 centesimo al litro per benzina e diesel. Dopo la riduzione decisa a novembre ( in estate era di 31 centesimi) con la fine dell’anno termina la misura che prevedeva lo sconto sull’accisa introdotta dall’ex Premier Mario Draghi.

La riduzione per i carburanti, infatti, non è stata rinnovata da Giorgia Meloni né in legge di bilancio né nel decreto Aiuti Quater, che prevede alcune misure di contenimento del caro energia.