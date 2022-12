Il governo cancella fondo sostegno affitto, Azzena (Sunia Varese): “Atto gravissimo in un momento di emergenza”

La posizione di Cgil e Sunia di Varese, sulla bocciatura degli emendamenti che intendevano ripristinare il fondo sostegno affitto e la morosità incolpevole, è a dir poco dura. Flavio Azzena, segretario provinciale di Sunia Cgil la definisce «una scelta davvero grave» soprattutto perché «arriva in un momento come quello attuale, in cui assistiamo ad un’impennata degli sfratti esecutivi». (foto di repertorio)

Secondo Azzena il taglio del fondo avrà, come ulteriore conseguenza, la privazione per regioni e comuni di risorse per fare fronte all’emergenza. « La legge 431/98 parla chiaro: il fondo è gestito dal Ministero delle Infrastrutture e deve essere annualmente integrato dalla legge di Bilancio – conclude Azzena – un obbligo disatteso per il 2023. Ultima chance per il governo è di riparare a questa gravissima omissione nel maxiemendamento come stiamo sollecitando nelle manifestazioni di questi giorni».